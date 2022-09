Nedodáme nič: Putin sa vyhráža, že nechá Európu zamrznúť

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 17:12 -

Rusko už zastavilo dodávky plynu do Európy z dôvodu technických problémov na plynovode Nord Stream 1, čím sa región stal zraniteľným, pretože sa snaží doplniť zásoby energie pred chladnejšími mesiacmi.

V reakcii na návrhy EÚ na zavedenie cenových stropov na dovoz ruskej energie Putin povedal obchodným lídrom vo Vladivostoku, že Rusko sa ešte môže rozhodnúť roztrhať existujúce dodávateľské zmluvy. „Budú nejaké politické rozhodnutia v rozpore so zmluvami? Áno, len ich nesplníme. Nedodáme vôbec nič, ak to bude v rozpore s našimi záujmami,“ povedal Putin na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. „Nedodáme plyn, ropu, uhlie, vykurovací olej - nedodáme nič,” povedal Putin. „Zostala by nám len jedna vec: ako v slávnej ruskej rozprávke by sme nechali zamrznúť vlkovi chvost,” povedal.

Ruské noviny Pravda to opisujú ko príbeh o prefíkanej líške, ktorá prinútila hlúpeho vlka chytať ryby v zamrznutej rieke tak, aby strčil svoj chvost do ľadovej diery. „Líška poskakovala okolo zúfalého a hladného vlka a hovorila „zmraziť, zmraziť, vlčí chvost“, až kým ľadová diera nezamrzla a vlka uväznila v ľade. Potom prišli chlapi z dediny a zbili vlka za všetko zlé, čo im v lete urobil. Vlk sa snažil utiecť, no chvost mu zostal v zamrznutej ľadovej diere,“ uviedla Pravda.





Energie na prídel

Putinova hrozba, že zastaví všetky dodávky, zvyšuje riziko energie na prídel v Európe počas nastávajúcej zimy. EÚ už vyzvala svojich členov, aby na jeseň a v zime dobrovoľne znížili svoju spotrebu plynu o 15 %, ale to nemusí stačiť na zmiernenie potreby obmedzeniami používania plynu.

Viaceré európske vlády oznámili opatrenia na ochranu občanov pred raketovým rastom účtov za energiu. Západné štáty sa snažia vyvinúť tlak na ruské energetické príjmy, ktoré podľa nich financujú nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu, tým, že navrhujú cenové stropy pre ruskú ropu a plyn.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu označila situáciu, ktorej čelí Európa, za „mimoriadnu... pretože Rusko je nespoľahlivý dodávateľ a manipuluje naše energetické trhy“. Ako povedala, Komisia predloží okamžité opatrenia na pomoc spotrebiteľom vrátane povinného cieľa zníženia spotreby elektriny v špičkách, obmedzenia príjmov spoločností vyrábajúcich elektrinu s nízkymi nákladmi a ďalších plánov na zdieľanie bremena zvyšovania cien energie.

„Nízkouhlíkové zdroje energie dosahujú neočakávané príjmy, ktoré neodrážajú ich výrobné náklady. Teraz je čas, aby spotrebitelia ťažili z nízkych nákladov na nízkouhlíkové zdroje energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie,“ uviedla von der Leyenová vo vyhlásení s tým, že spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá by tiež mali prispieť k zmierneniu tlaku na spotrebiteľov.

„Ropné a plynárenské spoločnosti tiež dosiahli obrovské zisky. Navrhneme preto solidárny príspevok pre spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá. Pretože všetky zdroje energie musia pomôcť pri riešení tejto krízy.“

Von der Leyenová uviedla, že energetické spoločnosti musia dostať podporu, aby sa vyrovnali s volatilitou trhov, a navrhla obmedzenie ruského plynu. „Cieľ je v tomto prípade celkom jasný. Musíme znížiť príjmy Ruska, ktoré Putin používa na financovanie tejto brutálnej vojny proti Ukrajine."

Na začiatku vojny poznamenala, že EÚ dováža približne 40 % svojho plynu z Ruska. Dnes znížila túto úroveň na 9 % svojho dovozu plynu, povedala.

Ministri energetiky EÚ sa majú stretnúť v piatok, aby prediskutovali návrhy načrtnuté Komisiou.