FS od januára uvidí príjmy používateľov z digitálnych platforiem

Od januára budúceho roka budú musieť digitálne platformy a portály aj na Slovensku automaticky posielať údaje o príjmoch ich používateľov priamo daňovým úradom. Od nového roka vstupuje do platnosti novela, ktorá preberá príslušnú európsku smernicu. Tá zavádza takúto povinnosť v celej EÚ. Upozornila na to poradenská spoločnosť Grant Thornton.

Finančná správa (FS) sa doteraz vedela dostať k informáciám o príjmoch ľudí a firiem cez digitálne platformy, ako napríklad Booking, Airbnb či aplikácie na prepravu, len priamym vyžiadaním. Po novom bude mať k dispozícii údaje napríklad o prenájme bytov, domov či chát na krátkodobé aj dlhodobé bývanie. Informačnú povinnosť budú mať aj všetky portály, cez ktoré ľudia alebo firmy predávajú služby a tovar, prenajímajú autá, bicykle alebo iné dopravné prostriedky, priblížila poradenská spoločnosť.

Raz ročne dostane finančná správa aj informácie od platforiem pre zdieľanú ekonomiku a od virtuálnych trhovísk s rôznym tovarom či už s oblečením, alebo s fotografiami. Všetky dotknuté platformy budú mať povinnosť automaticky posielať finančnej správe detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli firmy či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez digitálnu platformu.

Smernica zavádza aj takzvané cezhraničné daňové audity, čiže spoločné daňové kontroly dvoch a viacerých krajín. Slovenská finančná správa následne bude môcť využiť zistenia pri kontrole priznaných daní.

"Ak napríklad Slovák vlastní a prenajíma apartmán v rakúskom lyžiarskom stredisku a rakúsky daňový úrad má podozrenie na nekorektne odvedenú daň, požiada slovenské orgány o cezhraničnú daňovú kontrolu. Týmto spôsobom sa budú môcť obaja národní správcovia dane pozrieť na jeho príjmy," vysvetlila daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Szimonetta Rumanová.

Oznamovacej povinnosti nebudú podliehať veľkí poskytovatelia hotelového ubytovania s viac ako 2000 činnosťami v oznamovanom období, vládne subjekty a subjekty, s ktorých akciami sa obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi. Platformy taktiež nebudú posielať údaje malých predajcov tovarov, ktorí vykonajú menej ako 30 činností s celkovými tržbami neprevyšujúcimi 2000 eur počas oznamovacieho obdobia, vyčíslila spoločnosť.

Dodala, že ak nehnuteľnosť prenajíma živnostník alebo firma s aktívnym IČO, nepotrebuje sa osobitne registrovať na daňovom úrade z dôvodu prenájmu. Ostatní majú povinnosť registrovať sa do jedného mesiaca, odkedy začali prenajímať nehnuteľnosť. Žiadosť sa predkladá na tlačive do podateľne okresného daňového úradu alebo poštou, či cez portál slovensko.sk. Následne treba vyplniť daňové priznanie pre daň z príjmov, a to do marca, respektíve júna nasledujúceho roka.

"Pri nesplnení registračnej povinnosti alebo nepriznaní príjmu z prenájmu hrozia vysoké pokuty. Napríklad, kto sa nezaregistruje, riskuje pokutu od 60 až do 20.000 eur v závislosti od závažnosti konania," upozornila odborníčka.

Pri priznaní nižšieho príjmu z prenájmu v daňovom priznaní môže pokuta dosiahnuť 3 % rozdielu v prípade, že sa daňovník prizná sám cez dodatočné daňové priznanie. Ak na podvádzanie na dani príde daňový úrad, predstavuje pokuta 10 % rozdielu, uzatvorila spoločnosť.