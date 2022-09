Nemecko je skeptické ohľadom cenového stropu pre zemný plyn

Zdroj: OilPrice.com

Foto: TASR/AP

dnes 16:00 -

Nemecko nie je presvedčené, že cenový strop na dovoz ruského plynu by bol rozumný krok, informoval portál Politico s odvolaním sa na hovorcu nemeckého ministerstva hospodárstva. „Ostávame skeptickí, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa stropu cien plynu, ale vo všeobecnosti sme pripravení na rozhovory v európskom rámci," povedal.

„Pevne verím, že nadišiel čas na cenový strop pre ruský plynovod do Európy," povedala Von der Leyenová minulý týždeň na stretnutí konzervatívnych nemeckých zákonodarcov. „Na európskej úrovni možno navrhnúť cenový strop plynu a na európskej úrovni existuje aj právny základ na dočasné škrtenie ziskov ako núdzové opatrenie v čase krízy,“ dodala.

S nápadom sa stotožnili aj ďalší európski predstavitelia a bude sa o ňom diskutovať na piatkovom stretnutí ministrov energetiky EÚ. Existuje aj variácia myšlienky cenového stropu: Poľsko požadovalo cenový strop pre všetok dovážaný plyn vrátane LNG.



Politico uvádza, že podľa predstaviteľov nemeckej vlády má Berlín pochybnosti o zastropovaní cien plynu nie preto, že by sa obával o vlastné dodávky plynu, ale kvôli obavám o dodávky do strednej Európy. Rusko môže reagovať na cenové stropy zastavením tokov plynu cez Ukrajinu, toky, ktoré smerujú do krajín strednej Európy, čo by ohrozilo regionálnu situáciu v dodávkach plynu.



Nórsko medzitým naznačilo, že je ochotné diskutovať o nižších cenách plynu, ktorý predáva do Európy, spolu s dlhodobými zmluvnými záväzkami. „Plne chápem, že Európa teraz vedie hlbokú diskusiu o tom, ako trhy s energiou fungujú, ako môžu zabezpečiť dostupnejšie ceny pre občanov, rodiny, priemysel, ako sa dá zvládnuť tento nedostatok plynu po agresii ruského prezidenta Vladimira Putina,“ povedal predseda vlády krajiny Jonas Gahr Større tento týždeň, ako ho cituje Financial Times.