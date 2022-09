Kim Kardashian zakladá svoju vlastnú súkromnú investičnú spoločnosť

Zdroj: WSJ

Kardashianovej partner v tomto podniku, Jay Sammons, mal predtým na starosti spotrebiteľské investície v Carlyle. Spoločná firma a bude volať SKKY partners, o ktorej WSJ píše, že „bude investovať do sektorov vrátane spotrebných produktov, pohostinstva, luxusu, digitálneho obchodu a médií, ako aj do spotrebiteľských médií a zábavy“.



Sammons bol predtým investorom úspešných značiek ako Beats by Dre a Supreme. A napriek tomu, že je Kardashianová hviezdou televíznej reality show, nie je vo svete biznisu žiadnou neznámou. Má svoj vlastný odevný biznis, ktorý bol nedávno ocenený na 3,2 miliardy dolárov a tiež predstavila líniu produktov starostlivosti o pleť.



Sammons oslovil Kardashianovú ohľadom nápadu „začiatkom tohto roka“ a obaja sa zhodli, že do biznisu prizvú aj Kiminu mamu, Kris Jenner, ako partnerku. Sammons bude mať na starosti každodenné operácie spoločnosti, ktorá bude sídliť v Bostone a Los Angeles.



Kardashianová povedala, že je nadšená, že môže pomôcť zakladateľom menších firiem pri raste ich značiek. „Napínavá časť je sadnúť si s týmito zakladateľmi a zistiť, aký je ich sen. Chcem ho podporovať taký aký je, nie meniť to, čím sú, čo majú vo svojom DNA, ale len podporiť a dostať ich na inú úroveň.“

Fond ešte neuskutočnil žiadne investície a ešte nezačal získavať finančné prostriedky, ale snaží sa „v krátkom čase“ osloviť inštitucionálnych investorov.