Záujem o bezplatnú MHD už prejavilo niekoľko tisíc Popradčanov

Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad vydala už približne 6000 kartičiek záujemcom o bezplatnú Mestskú hromadnú dopravu (MHD). Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedla riaditeľka spoločnosti Marianna Krajčová Gočová a zároveň vyzvala aj ďalších obyvateľov mesta, aby túto možnosť využili.

"Nový produkt MHD ´Cesta za zdravím´ ušetrí štvorčlennej rodine aj 800 eur ročne. V našom infocentre im vydáme kartičku aj s fotografiou, bezplatnú MHD môžu využívať len obyvatelia s trvalým pobytom v meste Poprad," upozornila.

Mesto k tomuto opatreniu pristupuje v čase, keď väčšina samospráv skôr šetrí finančné prostriedky. Primátor Anton Danko ubezpečil verejnosť, že zatiaľ na dofinancovanie MHD má mesto dostatok peňazí. "Keď príde situácia, že ich mať nebudeme, tak na to budeme reagovať a tarifu zmeníme," skonštatoval s tým, že bezplatná MHD spôsobí výpadok príjmov na úrovni približne 200.000 eur ročne.

Bezplatná MHD platí pre obyvateľov do konca tohto roka, od januára 2023 budú platiť ročne desať eur a jazdiť budú môcť neobmedzene. Výnimkou sú starobní, invalidní dôchodcovia a deti do šesť rokov, ktorí poplatok platiť nemusia. Riaditeľka SAD Poprad dodala, že ostatní cestujúci si za cestovné v MHD priplatia, ceny lístkov sa zvýšili približne o 15 až 20 percent. "Je to priamo úmerné inflácii a zvyšovaniu cien vstupných nákladov, nesúvisí to s bezplatnou MHD pre Popradčanov," uviedla Krajčová Gočová.

Mestskí poslanci schválili bezplatnú MHD ešte v máji s cieľom čo najviac eliminovať osobné motorové vozidlá, a tak prispieť k ekologizácii mesta, ako aj zvýhodniť samotných obyvateľov a pomôcť im zmierniť náklady na život. SAD Poprad najazdí v priemere 760.000 kilometrov ročne, dopravca predpokladá, že po zavedení služby by mohol počet cestujúcich narásť medziročne o 15 až 25 percent.

Najbližšie tri týždne bude po popradských uliciach jazdiť nemecký elektrický autobus, ktorý pod Tatrami testujú. Vozidlo, ktorého hodnota je približne 700.000 eur, budú môcť využívať všetci cestujúci zadarmo. "Koncom septembra nám do vozového parku pribudnú ďalšie štyri nové autobusy za približne milión eur, dohromady tak už budeme mať v MHD v Poprade 14 úplne nových vozidiel," dodáva Krajčová Gočová. Na ôsmich linkách MHD jazdí v súčasnosti 22 autobusov.