Intervencia na trhu s energiami: Prečo kombinácia dotácie a zdanenia pre Európu nefunguje

Európske ceny energií dosahujú doteraz nevídanú úroveň. Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu na mnohých miestach vzrástli o 1500 % v porovnaní s priemerom z roku 2010. Elektrina s dodávkou v Nemecku v roku 2023 sa teraz obchoduje za 560 EUR/MWh v porovnaní s dlhodobým priemerom približne 40 EUR/MWh a päťkrát viac ako predchádzajúci rekord počas komoditného šialenstva v roku 2008.







Vplyv na firmy a občanov bol v mnohých krajinách oneskorený, pretože spotrebitelia sú často zaistení. Strednodobé dôsledky na mnohé energeticky náročné odvetvia však budú zničujúce a sociálne dôsledky závažné, najmä pre domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré využívajú plyn alebo elektrinu na vykurovanie svojich domovov. S rastúcim zúfalstvom vlády hľadajú spôsoby, ako zmierniť bolesť. Niektoré z navrhovaných vládnych zásahov sa týkajú priamo plynárenského sektora, ako napríklad cenový strop pre ruský plyn alebo kartel EÚ pri nákupe plynu. Iní zvažujú zmeny v spôsobe fungovania trhov s elektrinou.



Ceny na komoditných trhoch sú na hranici marže, rovnako ako elektrina. Elektrárne vyrobená pomocou zemného plynu často určuje cenu, vzhľadom na slabú dostupnosť európskej jadrovej a vodnej energie. Generátory s nižšími výrobnými nákladmi, ako je veterná a solárna energia, ale aj uhlie, profitujú z nafúknutých marží. Viacerí vysokí predstavitelia spochybnili ekonomický princíp marginálnych cien, nazvali ho „úprimne smiešnym“ (Boris Johnson), „absurdným“ (Emmanuel Macron) a dospeli k záveru, že „tento trhový systém už nefunguje“ (Ursula von der Leyenová).







Španielsko a Portugalsko v snahe prerozdeliť výrobcom nájomné za generátory elektrickej energie v rámci okrajových oblastí medzi spotrebiteľov zaviedli v polovici júna intervenciu na veľkoobchodnom trhu s elektrinou známu ako „top al gas“. Spája dotáciu pre fosílnych generátorov s daňou z elektriny v snahe priniesť spotrebiteľom čisté zníženie ceny elektriny tým, že odníma nájmy pre výrobcov z obnoviteľných zdrojov a jadrovým elektrárňam.



Nakoľko bol tento nástroj účinný v Španielsku? Od zásahu do 13. augusta bola spotová cena na španielskej energetickej burze v priemere 144 EUR/MWh v porovnaní s odhadovanými 299 EUR/MWh bez intervencie. Spotrebitelia však platili daň 109 eur/MWh, takže čistý prínos bol 46 eur/MWh. Aj keď sa to javí ako pomerne mierny účinok zásahu takejto veľkosti, spotrebiteľom to prinesie čistý prínos.

Aké sľubné je potom uplatnenie rovnakého nástroja v iných krajinách?



Vedci poukázali na tri hlavné problémy: úniky, spotreba plynu a budúce trhy. Medzi ďalšie otázky patrí kalibrácia dotácií na rôznych trhoch s elektrinou, rozdelenie nákladov a prínosov medzi krajiny a vplyv na veľké vodné nádrže.



Cieľom tohto nástroja je znížiť veľkoobchodné ceny energie. Prirodzene to zvyšuje čistý export elektriny k prepojeným susedom, ktorí nezasahujú rovnakým spôsobom a tým časť dotácií uniká. Bilaterálny obchod medzi Španielskom a Francúzskom býval viac-menej v rovnováhe s čistými tokmi v jednom alebo druhom smere v závislosti od dňa, ale od polovice júna sa toky elektriny zo Španielska do Francúzska prudko zvýšili. Prepojovacie vedenia sa takmer úplne používajú na export energie do Francúzska. Ak by sa kapacita prepojovacích vedení, ktoré sú k dispozícii na komerčné účely, od zásahu neznížila o 32 %, únik by bol ešte väčší. Väčšina krajín vo zvyšku Európy je oveľa lepšie prepojená ako Pyrenejský polostrov, takže členské štáty by čelili veľmi vážnym únikom, ak by podobný nástroj zaviedli jednostranne. Aj keby sa tento nástroj uplatňoval v rámci celej únie, únik do susedných nečlenských štátov by zostal vážnym problémom.







Zvýšený export a zvýšená spotreba elektriny ako reakcia na znížené ceny vedú k tomu, že v elektrárňach sa spaľuje viac plynu. V Španielsku sa výroba elektriny z plynu zvýšila o 42 %. V prípade Pyrenejského polostrova to nemusí byť veľký problém kvôli bohatej kapacite dovozu LNG. Je to dramaticky rozdiel medzi severozápadnou a východnou Európou, kde sú ceny plynu oveľa vyššie a dovozné terminály nemôžu smerovať ďalšie zásielky.



Tretia otázka sa týka forwardových trhov. „Top al gas“ je intervencia, ktorá sa zameriava na spotový trh. Na mnohých európskych trhoch s elektrinou sú však konvenčné generátory zaistené, čo znamená, že väčšinu svojho očakávaného výkonu predávajú mesiace alebo roky dopredu na finančných trhoch prostredníctvom termínovaných zmlúv. Ak sú zaistené, výrobcovia naďalej predávajú svoju skutočnú produkciu fyzicky na spotových trhoch, ale dostanú kompenzáciu za cenový rozdiel medzi spotovými cenami a forwardovými zmluvami. Znížená spotová cena znižuje ich príjem na spotových trhoch, ale rovnako znižuje ich platobné povinnosti pri forwardovom zúčtovaní. Inými slovami, sú ľahostajní k úrovniam spotových cien. Ale stále dostávajú dotáciu! A musia ju dostať, aby sa dosiahol zamýšľaný efekt na spotové cenové hladiny. Ak sú teda fosílne generátory zaistené, intervencia im neberie neočakávané zisky, ale v skutočnosti im vytvára neočakávaný zisk.



Na druhej strane spotrebitelia, ktorí majú zmluvy s pevnou cenou alebo sa zaistili na forwardových trhoch, musia stále platiť za dotáciu prostredníctvom novej dane. Je vysoká pravdepodobnosť, že spotrebitelia budú spočiatku platiť za elektrinu viac, nie menej, v krajinách, kde je zaisťovanie bežné. Forward hedging je kľúčovým prvkom väčšiny európskych energetických trhov z dobrých dôvodov. Akýkoľvek zásah politiky, ktorý to nezohľadňuje, je náchylný na zlyhanie.



Španielsko-portugalská intervencia na veľkoobchodnom trhu je premysleným nástrojom, ktorý má napriek značným nevýhodám opodstatnenie v konkrétnom kontexte. Aby však intervencia fungovala tak, ako mala, musia byť splnené tri podmienky: malé prepojenie so susednými krajinami, neobmedzený trh s plynom a len obmedzené zaisťovanie. V mnohých európskych krajinách mimo Pyrenejského polostrova neplatí žiadny z týchto predpokladov. Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií sú lepšie cielené opatrenia, napríklad podpora príjmu, než zásahy do veľkoobchodného trhu.