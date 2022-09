dnes 16:31 -

Ak EÚ a štát nezasiahnu, ceny potravín v krátkej dobe extrémne porastú. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), v reakcii na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda. Podľa tohto návrhu by sa vybrané subjekty potravinárskeho priemyslu mali začleniť medzi chránených odberateľov energií.

"Vítame rokovanie vlády o tom, že potravinárstvo má byť medzi poslednými sektormi, ktoré bude v prípade nedostatku energií a vyhrotenej situácie obmedzované v spotrebe energie. Avšak sme v období, keď máme nakupovať energie za šialené ceny. Medziročne máme potraviny už teraz drahšie o 20 %. Zima sa však nezadržateľne blíži a ak EÚ a štát urýchlene neprídu s riešením, tak ceny potravín v najbližších mesiacoch dosiahnu nepredstaviteľnú úroveň. To môže mať fatálny dosah nielen na nízkopríjmové skupiny nášho obyvateľstva, ale na už aj tak zdecimovaný agropotravinársky sektor," povedal predseda SPPK Emil Macho.

Všetkým výrobcom potravín, ktorí pôsobia na Slovensku, by podľa SPPK pomohlo zaradenie sektora medzi subjekty s regulovanou cenou elektrickej energie a plynu alebo vyplácanie dotácií na zvýšené ceny energií. Bez energií a kompenzačných opatrení štátu nebudú podľa komory ani slovenské rožky, ani slovenské mlieko, slovenské mäso či slovenský cukor. Slovensko tak bude ešte viac odkázané na dovoz často aj nekvalitných potravín z cudziny.