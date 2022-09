Eurokomisia predstavila európsku stratégiu v oblasti starostlivosti

dnes 15:31 -

Európska komisia (EK) v stredu predstavila európsku stratégiu v oblasti starostlivosti s cieľom zabezpečiť kvalitné, cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti v celej EÚ a zlepšiť situáciu prijímateľov starostlivosti, ako aj ľudí, ktorí sa o nich profesionálne alebo neformálne starajú.

Stratégiu dopĺňajú dve odporúčania pre členské štáty. Jedno sa týka revízie cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a druhé prístupu k cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti.

Komisia spresnila, že cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti majú výhody pre všetky vekové kategórie. Pre mnohých ľudí však tieto služby nie sú cenovo dostupné alebo nemajú k nim prístup.

Investície do starostlivosti sú dôležité – v sektore, ktorý sa vyznačuje náročnými pracovnými podmienkami a nízkymi mzdami, tak možno prilákať a udržať talentovaných pracovníkov a riešiť nedostatok pracovných síl. Investície v tejto oblasti znamenajú aj vyššiu účasť žien na trhu práce a zlepšenie rodovej rovnosti, najmä rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.

Komisia pripomenula, že 90 percent formálnej pracovnej sily v oblasti starostlivosti tvoria ženy a 7,7 milióna žien je z dôvodu opatrovateľských povinností mimo zamestnania.

Na riešenie týchto problémov EK navrhuje konkrétne opatrenia na podporu členských štátov - do roku 2030 by malo byť do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve zapojených aspoň 50 percent detí mladších ako tri roky a 96 percent detí vo veku od troch rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky.

Exekutíva EÚ členským štátom tiež odporúča, aby ich služby starostlivosti o deti boli cenovo prijateľné, prístupné, vysokokvalitné a dostupné aj vo vidieckych či znevýhodnených oblastiach. Štáty by mali zaviesť právny nárok na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, ktorý v ideálnom prípade nadväzuje na ukončenie platenej rodinnej dovolenky, ako aj cielené opatrenia, ktorými sa zvýši účasť detí zo znevýhodneného prostredia, so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami na vzdelávaní a starostlivosti.

Odporúčanie EK sa týka aj preskúmania počtu hodín, ktoré deti strávia v zariadeniach starostlivosti o deti, aby bola prijatá schéma, ktorá rodičom umožní zmysluplne sa zapojiť do práce. Preskúmať treba aj podporu rovnomernému rozdeleniu starostlivosti o deti medzi rodičmi prostredníctvom boja proti rodovým stereotypom.

V oblasti dlhodobej starostlivosti by členské štáty mali vypracovať národné akčné plány na zlepšenie cenovej dostupnosti, prístupnosti a kvality starostlivosti pre všetkých. Znamená to zaistiť včasnú, komplexnú a cenovo dostupnú dlhodobú starostlivosť, zvýšiť ponuku a rozmanitosť profesionálnych služieb dlhodobej starostlivosti, podporiť neformálnych opatrovateľov, ktorými sú často ženy a príbuzní ošetrovaných, a poskytnúť im odbornú prípravu, poradenstvo, psychologickú i finančnú podporu a zaistiť primerané a udržateľné financovanie dlhodobej starostlivosti a to aj cez eurofondy.

Návrhy eurokomisie teraz preskúmajú členské štáty EÚ.