Putin: Dajte nám turbínu, zajtra spustíme Nord Stream 1

Kremeľ trvá na tom, že sankcie Západu zabránili riadnej údržbe ruskej plynárenskej infraštruktúry a najmä zablokovali návrat turbíny Siemens, ktorá sa opravovala v Kanade.



"Dajte nám turbínu, zajtra spustíme Nord Stream 1," povedal Putin na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. "Sme pripravení to urobiť zajtra, stačí stlačiť tlačidlo. Ale neboli sme to my, kto zaviedol sankcie," dodal.



Nemecko už v minulosti uviedlo, že turbína, ktorá bola na oprave v Kanade, je stále pripravená na odoslanie späť do Ruska, ale Moskva tvrdí, že prekážkou sú problémy s papierovaním. Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu obvinil Rusko z "vydierania" v súvislosti s dodávkami energie.



Ruský prezident sa vyjadril k Nord Stream 1 prvýkrát od uzavretia tohto kľúčového plynovodu na neurčito. Európa podľa neho vytvorila sankciami "slepú uličku".



Označil tiež za "nezmysel" tvrdenia, že Moskva využíva energiu ako zbraň proti Európe a odvetu za sankcie Západu proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu. "Hovoria, že Rusko používa energiu ako zbraň. Ďalší nezmysel! Akú zbraň používame? Dodávame toľko, koľko požadujú, na základe požiadaviek od dovozcov," povedal Putin.



Ruská štátna energetická spoločnosť Gazprom však už pred úplnou odstávkou potrubia postupne znižovala toky plynu cez Nord Stream 1, čo spôsobilo prudký nárast cien plynu a elektriny v Európe.



Putin v tejto súvislosti povedal, že pokles vývozu plynu do Európy, historicky najväčšieho trhu pre Gazprom, Rusku neublíži. A dodal, že Gazprom sa dohodol na kľúčových detailoch, vrátane cien, tretieho kontraktu na dodávky do Číny.



Gazprom sa už zaviazal posielať až 38 miliárd kubických metrov (m3) plynu ročne do Číny cez plynovod Power of Siberia a ďalších 10 miliárd m3 cez Ďaleký východ. Očakávaný tretí kontrakt by mohol k dodávkam pridať ďalších 50 miliárd m3 ročne. V snahe zdôrazniť naklonenie Ruska smerom k Ázii tiež vyhlásil, že Západ zlyháva, zatiaľ čo Ázia je budúcnosť.



Konfrontácia so Západom pre vojnu na Ukrajine podnietila Rusko, aby sa urýchlene priklonilo k Ázii a najmä Číne, kedysi partnerovi Sovietskeho zväzu a teraz druhej najväčšej svetovej ekonomike.

Podľa Putina Západ zlyháva, pretože márny a agresívny pokus o izoláciu Ruska sankciami ničí globálnu ekonomiku práve v čase, keď Ázia rastie a predstavuje budúcnosť.



Spojené štáty a ich spojenci uvalili na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu najprísnejšie sankcie v modernej histórii. Putin hovorí, že sankcie sú podobné vyhláseniu ekonomickej vojny.

"V snahe odolať chodu dejín západné krajiny podkopávajú kľúčové piliere svetového ekonomického systému budovaného po stáročia," vyhlásil a dodal, že dôvera v dolár, euro a libru klesá.

Medzi hosťami fóra bol najvyšší čínsky zákonodarca Li Čan-šu, ktorý je v súčasnosti na treťom mieste v čínskej komunistickej strane. Putin sa na budúci týždeň v Uzbekistane stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Putin tiež potvrdil, že Čína bude platiť ruskému energetickému koncernu Gazprom za plyn v národných menách oboch štátov.



Pokus Západu o ekonomickú izoláciu Ruska, jedného z najväčších svetových producentov energií, vohnal globálnu ekonomiku do neprebádaných vôd s prudko stúpajúcimi cenami potravín a energie. Poškodilo to aj Rusko. Putin vyhlásil, že ruská ekonomika sa vyrovnáva s tým, čo nazval finančnou a technologickou agresiou Západu, ale priznal isté ťažkosti v niektorých odvetviach a regiónoch. Varoval pred hroziacou globálnou potravinovou krízou pričom povedal, že bude diskutovať o zmene prelomovej dohody o vývoze obilia z Ukrajiny s cieľom obmedziť krajiny, ktoré môžu prijímať tieto dodávky.

Putin v stredu tiež povedal, že Rusko v globálnej konfrontácii so Spojenými štátmi v súvislosti s konfliktom na Ukrajine nič nestratilo, ale v skutočnosti získalo nastavením nového suverénneho kurzu, ktorý obnoví jeho globálny vplyv.