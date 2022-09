MH Teplárenský holding pripravuje plán o návrhu ceny za teplo

dnes 11:16 -

Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) v súčasnosti pripravuje plán a podklady na rozhodnutie o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na budúci rok. TASR to potvrdila manažérka marketingu MHTH Andrea Devánová.

Poznamenala, že akýkoľvek odhad vývoja škrtov a zmien v rozpočte pre infláciu by tak bol predčasný. "Hľadáme možnosti, ako udržať pre našich odberateľov čo najpriaznivejšie ceny, preto hľadáme možnosti optimalizácie vlastných nákladov," zhrnula. Doplnila, že zároveň sa snažia zaviesť opatrenia súvisiace so zaistením energetickej bezpečnosti. Ich výsledkom sú podľa Devánovej dostatočné zásoby palív tam, kde je to možné.

Ako dodala, opatrenia, ktoré môže vláda prijať, by mali smerovať k zníženiu cien energií nielen pre domácnosti, ale aj pre podnikateľov. "Spolupracujeme s Ministerstvom hospodárstva SR, ktorému sme naše návrhy prezentovali," uviedla. Spomenula, že jedným z ich návrhov je zníženie výšky DPH na teplo pre domácnosti zo systémov diaľkového vykurovania. "Napríklad v Českej republike je výška DPH na teplo v zníženej sadzbe desať percent, v Poľsku a Maďarsku je sadzba päť percent," podotkla s tým, že na cenu tepla z centralizovaného zásobovania teplom už dlhšie vplývajú aj zvyšujúce sa náklady na nákup emisných povoleniek. "Preto by sa aj tu mohlo uvažovať o prípadnom zastropovaní ich cien aspoň na určité obdobie," zhodnotila.

Informovala tiež, že MHTH prešiel zlúčením a vyjednávajú jednu spoločnú kolektívnu zmluvu. "Nahradí doterajších šesť rôznych, ktoré mali jednotlivé teplárne pred zlúčením a rieši aj otázku valorizácie a plošnej úpravy platov," vysvetlila. Podľa nej však v najbližšom výplatnom termíne dostanú zamestnanci jednorazový príspevok vo výške 500 eur. Zdôraznila, že tak reagujú na vzniknutú ekonomickú situáciu. "Všetky existujúce výhody zachovávame, naopak, chceme ešte viac podporiť nefinančné, formou spolupráce s lokálnymi firmami v mestách, kde pôsobíme," vyhlásila.

Devánová konštatovala, že o prepúšťaní zamestnancov v súčasnosti spoločnosť neuvažuje. Aktuálne je totiž vo fáze rozvoja a definujú stratégiu na ďalšie roky. "Vo väčšej miere počítame aj s automatizáciou a digitalizáciou," uzavrela.

MH Teplárenský holding zastrešuje Bratislavskú teplárenskú, Trnavskú teplárenskú, Žilinskú teplárenskú, Martinskú teplárenskú, Zvolenskú teplárenskú a Tepláreň v Košiciach.