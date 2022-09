V priebehu budúceho roka by minimálne dôchodky mali byť "rozmrazené"

dnes 11:16 -

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) počíta s tým, že v priebehu budúceho roka by mali byť minimálne dôchodky "rozmrazené". V tejto súvislosti už rezort práce pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení. Krajniak odhaduje, že od 1. januára sa bude postupne "rozmrazovať" minimálny dôchodok pre približne 72.000 dôchodcov. Vyhlásil to v stredu pred rokovaním vlády.

"Budúci rok máme zhruba 120.000 dôchodcov, ktorí poberajú minimálny dôchodok. Vzhľadom na to, ako sa stanovuje tento minimálny dôchodok, zhruba 72.000 ho bude mať rozmrazený vlastne automaticky," skonštatoval minister práce.

Zároveň však dodal, že si uvedomuje, aká je situácia, a preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dalo do legislatívneho procesu aj návrh, ako to ďalej riešiť. "Počítame s tým, že v budúcom roku by minimálne dôchodky mali byť rozmrazené, ale v priebehu roka, nie tak, že od 1. januára budú rozmrazené všetky," upozornil. Predbežne tak odhaduje, že približne 72.000 zo 120.000 minimálnych dôchodkov by sa malo postupne rozmrazovať od 1. januára budúceho roka.

Predbežná informácia o pripravovanej právnej norme bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Sumy minimálneho dôchodku by sa podľa návrhu mohli "rozmraziť". Zároveň by sa mohol upraviť valorizačný mechanizmus dôchodkových dávok tak, aby zohľadňoval najaktuálnejšie údaje o raste spotrebiteľských cien.