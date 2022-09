EIB dá 10 miliárd eur pre regióny najviac zasiahnuté odklonom od fosílnych palív

dnes 10:31 -

Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) v stredu oznámili, že podpísali dohodu o úverovom nástroji pre verejný sektor, ktorý je tretím pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie. Tento nástroj bude financovať verejné investície v regiónoch EÚ najviac zasiahnutých prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

EIB v správe pre médiá spresnila, že uvedený nástroj skombinuje až 10 miliárd eur v pôžičkách a 1,5 miliardy eur v grantoch z rozpočtu EÚ.

Mechanizmus spravodlivej transformácie rieši sociálne a ekonomické účinky prechodu na klimatickú neutralitu. Pozostáva z troch pilierov financovania: fond na spravodlivú transformáciu; špecializovaný plán spravodlivej transformácie v rámci programu InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor.

Dohoda pripravuje pôdu pre územia a regióny eurobloku, ktoré sú najviac postihnuté prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo tak, aby mohli využívať granty a pôžičky v rámci úverového nástroja pre verejný sektor.

Tento nástroj je súčasťou Mechanizmu spravodlivej transformácie v rámci Európskej zelenej dohody, pričom neignoruje ani komunity, ktoré sa opierajú o ťažbu uhlia a znečisťujúce odvetvia.

Úverový nástroj ponúka subjektom verejného sektora s naplánovanými investičnými projektmi v zasiahnutých regiónoch kombináciu pôžičiek EIB a grantov EÚ, čím sa zníži finančné zaťaženie verejných finančných zdrojov. Ak majú byť projekty oprávnené, musia sa nachádzať na územiach, alebo z nich musia mať prospech územia, ktoré členské štáty identifikovali ako územia čeliace najväčším výzvam súvisiacim s odklonom od fosílnych palív a uhlíkovo náročných odvetví.

V menej rozvinutých regiónoch (s HDP na obyvateľa menej ako 75 % priemeru EÚ) môže komponent grantu EÚ dosiahnuť až 25 % výšky úveru EIB pre každý projekt.

Dohoda do roku 2027 sprístupní financovanie EIB až do výšky 10 miliárd eur s cieľom zmobilizovať investície na zníženie sociálno-ekonomických nákladov na zelenú transformáciu, čím sa uľahčí vytváranie nových podnikov, pracovných miest a infraštruktúry. Potenciálni príjemcovia môžu požiadať o poradenskú podporu Poradenského centra InvestEU na prípravu a realizáciu projektov.

Viceprezident EIB Ricardo Mourinho Félix v tejto súvislosti pripomenul, že prechod na bezuhlíkové hospodárstvo nesie so sebou vážne sociálno-ekonomické výzvy pre všetkých, no najmä pre tie regióny, ktoré sú silne závislé od uhlíkovo náročných činností.

"Veľké výzvy si vyžadujú, aby všetky zainteresované strany spojili a koordinovali svoje úsilie tak, aby ich činnosť mala vplyv. To je to, čo tu robíme spojením fondov EIB a fondov Európskej komisie a úzkou spoluprácou s verejnými subjektmi v regiónoch zapojených do spravodlivej transformácie," vysvetlil Mourinho Félix. Dodal, že plné využitie tohto nástroja pomôže regiónom transformovať ich ekonomiky spôsobom, ktorý je pre spoločnosť prijateľný.

Subjekty verejného sektora, ktoré chcú získať ďalšie informácie o tom, ako čerpať výhody z grantu EÚ a pôžičky EIB, sa môžu zúčastniť na virtuálnom Informačnom dni v stredu 14. septembra 2022, ktorý organizuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) s účasťou oddelenia Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a EIB.(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop