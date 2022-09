Mimoriadne zdanenie ruskej ropy prinesie ďalší rast nákladov pre podniky

dnes 9:46 -

Mimoriadne zdanenie ruskej ropy, o ktorom by na septembrovej schôdzi mal rokovať parlament, zvýši ceny motorových palív nad úroveň priemeru EÚ. Zdanenie ruskej ropy negatívne zasiahne prakticky všetky oblasti ekonomiky, a to v čase, kedy sú už firmy a domácnosti i tak nútené čeliť extrémnym cenám plynu a elektrickej energie, upozornila v stredu Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Členom únie je aj rafinéria Slovnaft, ktorú by zdanenie pripravilo o časť ziskov.

Mimoriadne zdanenie výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou schválila vláda v polovici mája. Materiál z dielne Ministerstva financií (MF) SR predpokladá zdanenie kladného rozdielu medzi referenčnou cenou ropy typu Brent a cenou ruskej ropy zníženého o 5 USD (5,03 eura) na barel (159 litrov) sadzbou 30 %.

"Vláda a parlament by v súčasnej krízovej situácii mali hľadať riešenia, ktoré nevyvolávajú ďalšie inflačné tlaky v našej ekonomike. Akékoľvek zasahovanie do situácie na trhu s palivami, hoci s dobrým úmyslom, môže, paradoxne, viesť opäť k vyššej finančnej záťaži firiem a celkovému zvýšeniu cenovej hladiny, ktoré pocítia všetci obyvatelia Slovenska," uvádza sa v stanovisku RÚZ.

Priemerné ceny palív na Slovensku patria podľa RÚZ od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine medzi najnižšie spomedzi 27 krajín Európskej únie (EÚ). Je to spôsobené najmä tým, že na Slovensku sa aktuálne primárne spracováva lacnejšia ruská ropa. Pokiaľ však dôjde k zdaneniu tejto cenovej výhody, znamenalo by to podľa únie, že slovenskí spotrebitelia prídu o približne 10 - 15-centovú výhodu na každý liter benzínu či nafty.

Zamestnávatelia tiež upozornili, že zdanenie ruskej ropy negatívne ovplyvní nielen tie oblasti ekonomiky, v ktorých zohrávajú významnú úlohu náklady na prepravu či nákup palív, ale záťaž môžu pocítiť napríklad aj tie odvetvia, v ktorých sa používajú ropné palivá ako náhrada za zemný plyn pri výrobe tepla či elektrickej energie.

Zdanenie mimoriadnej výhody zo spracovania lacnejšej ruskej ropy môže podľa nich v praxi významne sťažiť prechod jedinej slovenskej rafinérie na nové trhové podmienky zadefinované sankciami. "Kompetentní by nemali zabúdať ani na to, že nepredvídateľná selektivita a kroky, ktoré postihujú len jeden sektor či jednu firmu, budú navyše zákonite viesť k ďalšiemu zhoršeniu pozície Slovenska oproti iným krajinám v očiach investorov," dodala RÚZ.