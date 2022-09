Nemôžem žiť s tebou, nemôžem žiť bez teba

Zdroj: voxeu

Foto: getty images

dnes 0:32 -

Regulácia áno, či nie. Dnes existuje veľa prekážok ku konštruktívnym kompromisom, od problémov s anonymitou a odolnosti voči cenzúre až po tokeny, ktoré nezakladajú žiadne právne nároky na žiadnu entitu.



V novembri 2021 celková trhová kapitalizácia kryptoaktív presiahla 2,9 bilióna dolárov. V auguste 2022 poklesla na 1,2 bilióna dolárov. Tento dramatický pokles čiastočne sledoval všeobecný model poklesu rizika spôsobený rastúcou infláciou, prísnejšou menovou politikou a obavami z recesie. Zvyšok bol spôsobený dlhodobými slabými stránkami sektora, ktoré už chýbali prílevy nových peňazí.



Podvodné praktiky, zlé riadenie rizika a neadekvátne stratégie riadenia urýchlili zlyhanie veľkých projektov, vrátane algoritmického stablecoinu TerraUSD, centralizovaného kryptoveriteľa Celsius a kryptomeny Array Capital. Keď dôvera v ekosystém upadala, hlavné tokeny ako bitcoin a ether stratili viac ako polovicu svojej hodnoty. Hoci sa zdá, že najhoršiu časť nákazy už má sektor za sebou, ceny aktív sa nezotavili a investície do odvetvia sa spomaľujú.



Je to teda koniec kryptomien, ako sa už veľakrát prorokovalo? 5 Nemusí to byť tak za predpokladu, že regulačné orgány a kryptoodvetvie nájdu spôsob spolupráce.



Postupné odpadávanie slabých hráčov a prasknutie finančných bublín poskytuje kryptopriemyslu príležitosť zamerať sa na nápravu svojich chýb a budovanie lepšej technológie bez toho, aby ho rozptyľovali prehnané výnosy. Toto je čas na sebadisciplínu a užšie zameranie sa na bezpečnosť, decentralizáciu a škálovateľnosť. Mnoho zaujímavých experimentov už prebieha. Najvýraznejším príkladom je pravdepodobne takzvaná vrstva 2, riešenia na škálovanie infraštruktúry, ktoré zlepšujú rýchlosť a znižujú náklady na transakcie založené na blockchaine. Ďalšie oblasti s rýchlym rastom siahajú od výskumu ochrany súkromia kryptografických dôkazov identity až po spotrebné produkty, ako sú nezameniteľné tokeny (NFT) na trhoch s umením a zábavou.



Zároveň bude kryptoekosystém konečne komplexne regulovaný v mnohých jurisdikciách, pričom medzinárodné inštitúcie, ako je Rada pre finančnú stabilitu, poskytujú fórum pre koordináciu. EÚ je v najpokročilejšom štádiu a očakáva sa, že nariadenie o trhoch s kryptomenami (MiCAR) vstúpi do platnosti v priebehu jedného roka. V USA nariadil prezident výkonným príkazom v máji 2022 niekoľkým agentúram, aby preskúmali množstvo regulačných problémov a podali správu do šiestich mesiacov Bielemu domu. Spojené kráľovstvo v apríli oznámilo, že prichádza regulačný balík, ktorý je súčasťou úsilia urobiť z krajiny centrum pre toto odvetvie. Iné krajiny, ako Japonsko, Kanada, Austrália a Južná Kórea, zavádzajú kryptozákony v podobnom duchu.



Inovácia a právna istota môžu tvoriť základy, na ktorých budú kryptomeny prekvitať. Na dosiahnutie cieľov, ktoré si jeho zástancovia predsavzali, zvýšená kybernetická bezpečnosť v digitálnom svete, efektívna ochrana vlastníckych práv, inovácie produktov a procesov vo financiách a iných sektoroch, opätovné vyváženie síl medzi poskytovateľmi a používateľmi digitálnych služieb pomocou takzvaného Web3 modelu , vytváranie príležitostí pre znevýhodnené skupiny a ďalšie, musí byť splnená dôležitá a náročná podmienka. Regulačné orgány a priemysel musia spolupracovať konštruktívne a tvorivo, aby zákony nepredbiehali technológie alebo ich neobchádzali hráči v zlej viere. Čo ale nebude vôbec ľahké.







V dialógu medzi regulačnými orgánmi a súkromným sektorom existuje niekoľko potenciálnych prekážok. Aktíva obchodované na tradičných finančných trhoch predstavujú pohľadávky voči určitým subjektom a/alebo obsahujú určité zákonné práva. To nie je vždy prípad kryptotrhov, čo môže spôsobiť regulačný problém. Časť hodnotovej ponuky kryptomien zostáva viazaná na systémy, ktoré umožňujú anonymitu účastníkov a zároveň poskytujú odolnosť voči cenzúre, teda technickú nemožnosť blokovať akúkoľvek transakciu na blockchaine bez povolenia. Vývojári kryptomien vo všeobecnosti uprednostňujú vyšší stupeň decentralizácie a zníženie automatizácie na nižší stupeň. Niektorí dokonca vnímajú nedostatok pravidiel ako bránu k finančnému začleneniu a sociálnej mobilite. Tieto vlastnosti nie sú v súlade s formálnymi právnymi rámcami.



V mnohých aspektoch týchto problémov je možné dosiahnuť určitý stupeň kompromisu, najmä ak sa naplno využijú regulačné karantény a inovačné centrá. V týchto chránených priestoroch, ktoré sú už aktívne v mnohých jurisdikciách, sa orgány a priemysel môžu navzájom učiť jazyk a vytvárať riešenia, ktoré zachovávajú právny štát bez drastických odklonov od krypto étosu. Napríklad decentralizácia nemusí nevyhnutne znamenať nedostatok právnej zodpovednosti. Zatiaľ čo niektorí kryptoaktéri majú záujem o „neriadenie“, úplnú a nemennú automatizáciu protokolov, v reálnom živote väčšinu decentralizovaných projektov v konečnom dôsledku riadi niekto, napríklad členovia decentralizovanej autonómnej organizácie (DAO). Legislatíva DAO a podobné opatrenia môžu byť kľúčom k vyváženiu relevantných záujmov v tejto oblasti. To by tiež poskytlo väčšiu jasnosť o právnych nárokoch vložených do niektorých tokenov.



Anonymita vyvoláva chúlostivejšie problémy, no stále sa dajú nájsť riešenia, ak sú obe strany ochotné robiť kompromisy. Regulačné orgány by napríklad mohli podporovať používanie identifikačných technológií, ktoré znižujú úniky informácií na minimum. Takéto technológie by umožnili anonymitu zainteresovaných strán voči komukoľvek okrem úradov. Nie je potrebné poskytovať osobné informácie burzám alebo akejkoľvek inej spoločnosti. Iné riešenia by mohli stavať na návrhoch z odvetvia, ako je NFT, ktoré obsahujú overiteľné informácie o jednotlivcovi.



Odolnosť voči cenzúre je najväčším problémom. Je to základný korelát nedôvery, jeden z kľúčových cieľov kryptomien v čase ich vzniku.

Bitcoin sa pôvodne zrodil s cieľom umožniť bezpečné transakcie medzi stranami bez toho, aby ste sa museli spoliehať na dôveryhodného sprostredkovateľa. Integritu transakcie mal zaručiť iba transparentný algoritmus, aby bolo možné vylúčiť akékoľvek zneužitie. Umožnenie akéhokoľvek tretieho subjektu zasahovať do transakcií hlboko podkopáva tento koncept. Na druhej strane plnohodnotný odpor cenzúry bráni národným štátom kontrolovať prístup k finančnej infraštruktúre na účely domácej a vonkajšej projekcie moci, čo je nevyhnutná výsada aj v tých najliberálnejších jurisdikciách.







O tento problém sa čoraz viac zaujíma aj široká verejnosť. V lete 2022 americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na súbor inteligentných zmlúv, ktoré znižujú sledovateľnosť niektorých kryptoaktív. Severokórejskí hackeri a iní zločinci použili zmluvy na pranie nezákonných finančných prostriedkov. Išlo o bezprecedentný krok, keďže sankcie sú vo všeobecnosti namierené na menovitých jednotlivcov alebo spoločnosti, nie na autonómny kódex. Sankcie sú veľmi silným nástrojom, ktorý vystavuje každého, kto príde do styku s kódexom, riziku desaťročia trvajúceho väzenia. Rozhodnutie OFAC otvorilo búrlivú diskusiu, ktorá nesie v duchu vojen vedených na amerických súdoch v 90. rokoch.



Dnes nemáme k dispozícii dostatok mäkkých možností na riešenie negatívnych stránok odporu voči cenzúre. Regulátori by mohli nahrať svoje vlastné inteligentné zmluvy do populárnych blockchainov zameraných na sledovanie podozrivých operácií, ale tento prístup nie je ekvivalentom možnosti zablokovať transakciu. Je to voľba, ktorá zachováva integritu ekosystému za cenu pomalého, ex post ťaženia prostredníctvom blockchainových forenzných laboratórií a súdov v prípade, že sa zistí niečo nekalé.



Jedna alternatíva by vyžadovala, aby vývojári začlenili určité ovládacie prvky do protokolov, keď je reťazec v ešte stále centralizovanom štádiu zrodu, ako je spôsob, akým sú niektoré adresy už dobrovoľne zaradené na čiernu listinu mnohými zakladateľmi protokolov. Keď sa reťazec úplne decentralizuje, aktualizáciu kontrol by museli robiť priamo orgány, ale opatrenia, ktoré im budú povolené, by sa mohli od začiatku transparentným spôsobom obmedziť, aby sa predišlo zneužívaniu. To by umožnilo rýchlejšie presadzovanie regulácie, ale bolo by to v hlbokom rozpore s kryptohodnotami.