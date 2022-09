Nord Stream 1 odstavený na neurčito: Nemecký plynárenský gigant Uniper tvrdí, že to najhoršie ešte len príde

Zdroj: CNBC

Ruský štátny energetický gigant Gazprom v piatok na neurčito zastavil toky plynu do Európy cez jeden z hlavných plynovodov, čím vyvolal obavy, že niektoré časti Európy by mohli byť nútené cez zimu zaviesť energiu na prídel.



Uniper, ako najväčší dovozca plynu do Nemecka, bol tvrdo zasiahnutý výrazne zníženými tokmi plynovodov z Ruska, čo spôsobilo prudký nárast cien. Uniper požiadal nemeckú vládu o miliardovú finančnú pomoc v dôsledku prudkého nárastu cien plynu a elektriny. Nemecká vláda v júli súhlasila so záchranou Uniperu vo výške 15 miliárd eur, aby poskytla ohrozenej spoločnosti určitú finančnú pomoc. Maubach v utorok povedal, že s týmto stabilizačným balíčkom je ešte potrebné doladiť niektoré detaily.



„Povedal som to v tomto roku už niekoľkokrát a vzdelávam aj politikov. Pozrite, to najhoršie ešte len príde,“ povedal generálny riaditeľ Uniper Klaus-Dieter Maubach pre CNBC počas podujatia Gastech 2022 v Miláne. „To, čo vidíme na veľkoobchodnom trhu, je 20-násobok ceny, ktorú sme videli pred dvoma rokmi – 20-násobok. Preto si myslím, že musíme viesť naozaj otvorenú diskusiu, v ktorej každý prevezme zodpovednosť za to, ako to napraviť,“ dodal.



Na otázku, či by bolo možné, že by Uniper mohol opäť spolupracovať s Gazpromom, ak by sa vojna Kremľa s Ukrajinou skončila, Maubach odpovedal, že vzťah spoločnosti s Ruskom siahal až do 70. rokov minulého storočia a po začiatku vojny koncom februára osobne obhajoval Gazprom ako spoľahlivého dodávateľa energie. „To, pri spätnom pohľade, možno bola dokonca chyba myslieť si, že plyn bude mimo hry. Možno to bolo len zbožné prianie,“ povedal Maubach. „Myslím si, že toto partnerstvo je prerušené a nemyslím si, že ho môžeme obnoviť v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch. Takže sa zameriavame na nahradenie ruského plynu,“ dodal.





Ruské zastavenie dodávok cez Nord Stream 1 a následný prudký nárast cien plynu v Európe pravdepodobne zhoršia situáciu spoločnosti. Akcie Uniperu kótované vo Frankfurte sa v utorok ráno prepadli o 3,5 %, medziročne prišli o viac ako 88 %.Oznámenie Gazpromu prišlo krátko po tom, čo skupina siedmich ekonomických mocností podporila plán navrhnúť zastropovanie ceny ruskej ropy. Gazprom uviedol, že k odstávke došlo v dôsledku úniku ropy z turbíny . Plynovod Nord Stream 1, ktorý spája Rusko s Nemeckom cez Baltské more, mal naplánované opätovné otvorenie v sobotu po troch dňoch údržbárskych prác. Kremeľ odvtedy obviňuje európskych zákonodarcov zo zastavenia dodávok plynu cez Nord Stream 1 a tvrdí, že ekonomické sankcie uvalené Západom po ruskej invázii na Ukrajinu sťažili opravy.„Problémy s čerpaním vznikli v dôsledku sankcií uvalených na našu krajinu a na viaceré spoločnosti západnými štátmi vrátane Nemecka a Spojeného kráľovstva,“ povedal v pondelok novinárom podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry Interfax hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Na otázku, či je čerpanie plynu cez Nord Stream 1 úplne závislé od sankcií a či sa dodávky obnovia, ak budú zrušené alebo uvoľnené, Peskov odpovedal: „Samozrejme. Samotné sankcie, ktoré bránia údržbe jednotiek, ktoré im bránia v pohybe bez príslušných právnych záruk, ktoré bránia v poskytovaní týchto zákonných záruk a podobne. Práve tieto sankcie, ktoré zaviedli západné štáty, priviedli situáciu k tomu, čo vidíme teraz,“ dodal Peskov.

Všeobecne sa to interpretovalo ako zatiaľ najjasnejší náznak toho, že Rusko bude pravdepodobne tlačiť na to, aby Európa zrušila represívne ekonomické sankcie, aby Moskva opäť otvorila kohútiky.



Politici EÚ obvinili Kremeľ zo zbrojenia pomocou dodávok energie v snahe zasiať neistotu v 27-člennom bloku a zvýšiť ceny energií počas ruského náporu na Ukrajine. Moskva popiera používanie energie ako zbrane.

Rusko v posledných mesiacoch drasticky znížilo dodávky plynu do Európy, pričom toky plynovodom fungovali len na 20 % dohodnutého objemu pred časovo neobmedzeným pozastavením. „Ruský krok k opätovnému obmedzeniu dodávok plynu do EÚ práve v čase, keď sa región snaží naplniť svoje zásoby pred zimou, je ďalšou eskaláciou jeho politiky z posledných mesiacov, ktorej cieľom bolo spôsobiť ekonomickú bolesť opakovaným znižovaním dodávok do Nemecka, najväčšej ekonomiky EÚ. spotrebiteľ plynu,“ uviedli analytici poradenskej spoločnosti pre politické riziká Eurasia Group vo výskumnej správe. „Zdroje v Berlíne hovoria, že teraz robia všetky zimné energetické plány na predpoklade nulových dodávok z Ruska,“ dodali. „To znamená, že sa teraz zameriame aj na strednú a južnú Európu, ktorá stále dostáva ruský plyn, a to aj prostredníctvom plynovodu cez Ukrajinu a Turecko.”



„Európsky energetický sektor je naďalej šokovaný kolísaním cien a neistotou v súvislosti s energetickými bilanciami na nadchádzajúcu zimu,“ uviedli analytici z poradenskej spoločnosti Rystad Energy vo výskumnej správe a poznamenali, že spotové ceny elektriny v západnej Európe sa vyšplhali na „bezprecedentnú úroveň“. „Tento posledný krok výrazne zvýšil riziko, že do Európy nemusí prúdiť plyn cez Nord Stream 1 počas celej zimy,“ dodali.