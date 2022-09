Kríza životných nákladov prebieha už mnoho rokov, politici to však ignorujú

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:22 -

Obavy zo životných nákladov dosiahli nové maximá po tom, čo sa európske vlády snažia pomôcť domácnostiam s vysokými cenami energií. Veľa sa diskutuje o tom, čo by mala vláda túto zimu urobiť, aby pomohla ľuďom a podnikom. „My budeme potrebovať peniaze na to, aby sme urobili pomoc firmám, ktorá bude podobná pandémii, lebo to, do čoho ideme, bude veľmi podobné a možno väčšie ako pandémia,“ vyjadril sa nedávno premiér Eduard Heger, podľa ktorého by vyššie ceny energií mohol obyvateľom kompenzovať štát.

Za dnešnú ekonomickú situáciu máme tendenciu obviňovať krátkodobé faktory, ako sú úsporné opatrenia, COVID alebo vojna na Ukrajine. Globálne ekonomické protivetry v skutočnosti naberajú na sile už roky: podľa štúdie, ktorú pred niekoľkými rokmi zverejnil New Scientist, bol rok 1978 najlepším rokom, aký kedy svetová ekonomika zažila.



Táto štúdia tvrdila, že rastúca nerovnosť a zhoršovanie životného prostredia posunuli pokrok späť, ale pokles sa dá sledovať aj pomocou tradičných ekonomických opatrení. Globálny rast HDP na obyvateľa a produktivita neustále klesajú. V Spojenom kráľovstve, keď vezmeme do úvahy infláciu, rast HDP na obyvateľa od 70. rokov 20. storočia klesá a priemerná mzda sa len málo líši od roku 2008. V USA stredná mzda upravená o infláciu vyvrcholila v 70. rokoch 20. storočia .





Niektorí tvrdia, že základnou príčinou tohto globálneho problému je dlhodobá slabosť americkej ekonomiky. Podľa vplyvného amerického think-tanku National Bureau of Economic Research (NBER) bola veľká časť toho, čo sa stalo s rastom, jednoducho spôsobilo prerozdelenie zdrojov z pracovníkov na akcionárov. Nielen to sa dosiahlo akumuláciou dlhu. Finančný dlh sa v percentách HDP od začiatku 70. rokov viac ako zdvojnásobil, pričom došlo aj k nahromadeniu ekologických dlhov nadmerným využívaním prírodných zdrojov.



Mnohí poprední odborníci na túto takzvanú „sekulárnu stagnáciu“ si myslia, že tu môže zostať. Je tiež pravdepodobné, že to bude výraznejšie cítiť v Európe, ktorá má menej priaznivú demografiu ako USA a menej prírodných zdrojov. Napríklad v roku 2023 OECD predpovedá v Spojenom kráľovstve nulový rast, hoci recesia (dva štvrťroky negatívneho rastu) je pravdepodobne pravdepodobnejšia.



Jedným z dôvodov, prečo je kríza životných nákladov taká zničujúca, je to, že mnohým, ak nie väčšine, sa životná úroveň znížila už pred vojnou na Ukrajine a COVIDom. Už pred rokom 2020 boli mnohé životné potreby čoraz viac mimo dosahu priemernej domácnosti. Tento pomalý pokles prosperity sa určite prudko zrýchlil kvôli Ukrajine, ale ukončením vojny sa kríza nekončí. V posledných rokoch výrobcovia energie investujú menej do výroby fosílnych palív, pretože si nie sú istí mierou návratnosti vzhľadom na globálny tlak na čisté nulové uhlíkové emisie.



Keďže toto zníženie môže byť trvalé, mnohí odborníci sa domnievajú, že vysoké ceny ropy a plynu zostanú. S energiou, ktorá je dôležitou súčasťou ekonomickej výroby, to ešte viac zvýši cenu takmer všetkého.







Popri tejto energetickej kríze bude vysoká úroveň dlhu odrádzať od investícií, čo znamená, že sa zníži ponuka dostupného tovaru a služieb. Tento nedostatok je ďalším dôvodom, prečo tlak na rast cien bude z dlhodobého hľadiska pokračovať. Centrálne banky s tým môžu urobiť len málo, pretože zvyšovanie úrokových sadzieb na riešenie inflácie funguje len vtedy, keď sa ekonomika prehrieva, nie vtedy, keď problém nastáva na strane ponuky.



Okrem súčasnej paniky z cenového zastropovania energií žiadny popredný politik vážne nehovorí o zvrátení klesajúcej cenovej dostupnosti základných životných potrieb. Napriek tomu mnohí ekonómovia, túto situáciu už dlho predpovedajú.



Aj keby sa ekonomiky vrátili k takzvanému „rastu“, vrátili by sa iba k pomalšej, narastajúcej kríze, ktorá predchádzala COVID. Nemá zmysel presadzovať globalizovanú politiku voľného trhu, ktorá v prvom rade nedokázala zabrániť sekulárnej stagnácii. Rozhodujúcim prvým krokom je skôr dostať sa z myslenia fixovaného na rast a presne diagnostikovať problémy, ktorým čelíme.



Je jasné, že musíme podniknúť rýchle kroky na zníženie ekonomickej neistoty, zlepšenie sociálneho zabezpečenia a stimulovanie efektívnejšieho využívania energie. Napríklad zníženie dopytu po fosílnych palivách bude kľúčové prostredníctvom veľkého programu investícií do zelených technológií, ako aj bezúročných pôžičiek na zatepľovanie domov a nových politík odrádzajúcich od nehospodárneho využívania zdrojov. Stručne povedané, je toho veľa, čo treba urobiť.