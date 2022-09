Čaká nás repríza 70-tych rokov 20. storočia

Zdroj: Saxo Bank

Foto: Saxo Bank

Indexy jadrovej inflácie totiž odstraňujú zo sledovaného koša energetické a potravinové položky. Považujú sa za volatilné a nepoháňajú ich zmeny trendu v celkových cenách. Kľúčovým predpokladom je aj to, že za nimi stoja dočasné faktory, ktoré sa neskôr vytratia.



Svet nedostatočne investoval do globálneho energetického a ťažobného priemyslu a to nás bude mátať ešte roky. Potraviny a energia navyše spolu veľmi úzko súvisia. Nateraz by už malo byť jasné, že ignorovať potraviny a energie môže byť vážnou chybou zo strany centrálnych bánk. Klimatické zmeny spôsobia, že globálna produkcia potravín bude ešte volatilnejšia a bude tlačiť ceny nahor a ekologická transformácia zase bude roky udržiavať ceny energií vysoko. Myslíme si, že nadchádzajúca dekáda bude v mnohých ohľadoch reprízou 70. rokov minulého storočia, keď politici budú zasahovať do ekonomiky, aby zmiernili dopad vyšších cien, avšak tieto rozhodnutia len udržia infláciu a predĺžia cyklus.

Index výdavkov na osobnú spotrebu



Zdroj: Bloomberg

V inflačnom prostredí sa musí podľa Garnryho hmotný svet dramaticky zväčšiť, čo je príležitosť pre investorov. Tento rok si dobre vedú hlavne komodity, obrana, obnoviteľná energia, logistika a skladovanie energie.



Autorom je Peter Garnry, hlavný akciový stratég Saxo Bank.