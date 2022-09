Slováci si tento rok berú oveľa viac spotrebiteľských úverov ako vlani    

Zdroj: home credit

Na Slovensku tento rok výrazne stúpol záujem o spotrebiteľské úvery. Či už ide o pôžičky z bánk, ale rovnako aj od nebankových spoločností. Tu sa pod celkový nárast podpísal predovšetkým zvýšený dopyt po hotovostných úveroch, ale aj konsolidácií úverov. Významný je aj vzostup financovania nákupu áut, predovšetkým jazdených. Úrokové sadzby sú totiž nižšie ako súčasná inflácia a mnohí Slováci zrejme nakupujú aj preto, že sa obávajú zvýšenia sadzieb v blízkej budúcnosti. Obdobne je to aj v susednej Českej republike.

Za prvých 6 mesiacov tohto roka je v prípade nových spotrebiteľských úverov z bánk medziročný nárast, v porovnaní s prvým polrokom vlaňajšku, až o 47 percent (zdroj: NBS). Podobný trend badať aj u nebankových subjektov, kde spoločnosť Home Credit za prvý polrok zaznamenala medziročný nárast objemu nových spotrebiteľských úverov až o 37 percent. Podobný trend je aj v Českej republike, kde badať taktiež podstatný nárast nových spotrebiteľských úverov, no na rozdiel od Slovenska je to vo väčšej miere u nebankových spoločností ako v prípade bánk.

"V súčasnosti sú úrokové sadzby spotrebiteľských úverov nižšie ako miera inflácia. Ľudia si berú úvery vo väčšej miere pravdepodobne v obave, že úrokové sadzby môžu začať výrazne rásť a oni by neboli schopní realizovať svoje plány. Nebankovému trhu s úvermi sa darilo hlavne vďaka hotovostným úverom a konsolidáciám. Zaujímavý je aj nárast financovania nákupu ojazdených vozidiel. V obidvoch prípadoch je rast evidentný, na Slovensku aj v Českej republike,“ približuje situáciu na trhu Milan Cáder riaditeľ divízie Produkty a Marketing z Home Creditu. Samotná spoločnosť zaznamenala zvýšený záujem o flexibilnú pôžičku, ktorá ponúka možnosť splácania podľa aktuálnej situácie klienta, vrátane možnosti úplného odkladu splácania. „Prípadne dobiť už splatenú istinu, čo môžu klienti v týchto neistých časoch považovať za výhodu. Zároveň rastie aj záujem o konsolidáciu záväzkov s cieľom znížiť si celkové mesačné splátky," doplnil M. Cáder.

Slováci aj Česi vo väčšej miere siahajú po zánovných autách

Aktuálne výhodnejšie úrokové sadzby úverov ako je momentálna výška inflácie a neistota do budúcnosti vedú mnohých Slovákov k tomu, aby vymenili svoje staré auto za iné. „Pre väčšinu ľudí je auto nevyhnutnou potrebou na podnikanie, dochádzanie do práce či vozenie detí do školy. Navyše, vzhľadom na súčasný nedostatok nových vozidiel na trhu a dlhé čakacie doby, je rozumnou alternatívou aj kvalitné a osvedčené ojazdené auto. To sa prejavilo aj na výraznom náraste dopytu po novších automobiloch do veku približne 3 rokov. Zaznamenávame však zvýšený záujem vo všetkých segmentoch ojazdených vozidiel. Medziročný nárast financovaného objemu predstavuje na Slovensku až 62 percent, v Českej republike 40 percent,“ konštatuje Luboš Ondrůj, riaditeľ divízie Auto Business a poistenie zo spoločnosti Home Credit.





Čo je to spotrebiteľský úver

Spotrebiteľský úver je úver od banky alebo od nebankovej spoločnosti, tzv. nebankovky, ktorého výška môže byť od 100 do 75 000 eur. Spotrebiteľským úverom je aj finančný lízing, úver na kreditnej karte, či povolené prečerpanie prostriedkov na bežnom účte. Je jednou z možností, ako si zabezpečiť napríklad vybavenie domácnosti, nákup auta alebo iné tovary a služby v prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov.