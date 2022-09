dnes 15:31 -

Taliansko plánuje cez zimu stíšiť kúrenie v domácnostiach a podnikoch, aby pomohlo znížiť množstvo plynu, ktoré používa, a zredukovať riziká spojené s úplným zastavením tokov ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Taliansko dovážalo približne 40 % plynu pre svoju spotrebu z Ruska pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine, ale rýchlo hľadalo alternatívne dodávky a znížilo svoju závislosť od Moskvy.

Podľa plánu, ktorý vláda zverejnila v utorok, bude teplota v obytných blokoch a iných verejných budovách regulovaná na 19 stupňov Celzia, čo je o jeden stupeň Celzia menej ako predtým. A v priemysle bude stanovená maximálna teplota 17 stupňov Celzia. Kúrenie bude tiež zapnuté o hodinu menej každý deň.

Kabinet v Ríme rokuje s priemyselnou lobistickou skupinou Confindustria, aby sa dohodli na ďalšom znížení spotreby plynu na dobrovoľnom základe.

Taliansko dúfa, že tieto obmedzenia znížia jeho spotrebu plynu o 3,2 miliardy metrov kubických (m3) v období od augusta 2022 do marca 2023. A jeho cieľom je stlačiť ju o ďalších 2,1 miliardy m3 pomocou dodávok alternatívneho paliva na výrobu elektriny. K úsporám by mohli prispieť aj ďalšie opatreniami, ktoré majú povzbudiť jednotlivcov aj podniky k znižovaniu spotreby, čo znamená, že celkový dopyt by mohol klesnúť o 15 %, v súlade so širšími plánmi Európskej únie.

Taliansko naplnilo svoje zásobníky plynu na 83 % kapacity do začiatku septembra, dodal dokument, v rámci vytvárania zásob pred chladnejšími mesiacmi.