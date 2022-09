Maďarsko investuje do 16 mld. eur na zníženie závislosti od dovozu plynu

dnes 12:16 -

Maďarsko plánuje investovať do konca roku 2030 až 16 miliárd eur do zvýšenia produkcie elektrickej energie a skladovacích kapacít, a tým zredukovať závislosť od dovozu plynu. Uviedol to v utorok maďarský minister technológií a priemyslu László Palkovics.

Na základe dohody podpísanej minulý rok s Ruskom Maďarsko dostáva ročne 3,5 miliardy kubických metrov (m3) plynu cez Bulharsko a Srbsko a ďalšiu 1 miliardu m3 cez Rakúsko. Dohodu s ruským Gazpromom uzatvorilo Maďarsko na 15 rokov, uviedla agentúra Reuters.

V júli maďarská vláda zrušila dlhoročný strop na ceny energií pre domácnosti s nadpriemernou spotrebou. To by podľa Palkovicsa malo prispieť k určitému zníženiu spotreby plynu. Ak však chce Maďarsko znížiť podiel plynu na celkovej energetickej spotrebe, musí prijať ďalšie opatrenia, dodal s tým, že veľký objem investícií bude Maďarsko smerovať do rozsiahlej elektrifikácie.

V minulom roku sa plyn podieľal na celkovej energetickej spotrebe v Maďarsku 35 %. Do konca roku 2030 plánuje Budapešť tento podiel skresať na 26 %.