Snahy EÚ kontrolovať náklady na energiu sú ako Ponziho schéma

„Jednou z najjednoduchších politických pák, ak chcete, je, že môžete schváliť účet, primerané peniaze a dať peniaze občanom na zaplatenie účtov za elektrinu,” povedal Dan Brouillette pre CNBC počas pondelkovej konferencie Gastech v Miláne. „Zmierňuje to okamžitú bolesť z neschopnosti zaplatiť účet za elektrinu, ale peniaze sa pohybujú len v kruhu... Len idú od spotrebiteľa k elektrárenskej spoločnosti... nie je to dlhodobé riešenie,“ dodal.

Brouillette varoval pred „inflačným dopadom“ takýchto opatrení, ak by vlády zaviedli takúto politiku na riešenie prudkého nárastu cien. Na otázku, či takéto opatrenia pripomínajú Ponziho schému, Brouillette odpovedal: „Mohli by ste to opísať takto. O tom niet pochýb.”

Ministri energetiky krajín EÚ sa stretnú v piatok, aby prediskutovali spôsoby, ako obmedziť prudký nárast cien plynu. Ceny plynu v Európe v pondelok vyskočili o 30 % vyššie po tom, čo Rusko oznámilo, že jeho hlavný plynovod zostane uzavretý na neurčito. Európa v posledných mesiacoch utrpela prudký pokles exportu plynu z Ruska , ktoré je tradične jej najväčším dodávateľom energie.

Bývalý minister energetiky uviedol, že spotrebitelia môžu v blízkej dobe očakávať vyššie ceny energie. Ropné trhy na celom svete sú „veľmi napäté“ a s blížiacou sa zimou sa bude viac ropy používať na vykurovanie a iné účely, povedal Brouillette. Vyhliadka na energetický tlak prichádza, keď Saudská Arábia naznačuje zníženie produkcie ropy. Odpoveďou na zmiernenie nedostatku je „produkovať viac“, povedal Brouillette. „Ak dokážeme vyprodukovať viac, vytvoriť ďalší rozvoj infraštruktúry v Spojených štátoch, v Európe – to je konečná odpoveď na otázky.“ Povedal, že je dôležité, aby sa Spojené štáty vrátili na úroveň výroby pred pandémiou.

„Stále nám chýba zhruba... milión a pol barelov denne oproti tomu, čo sme produkovali pred len dva a pol, tromi rokmi. Takže si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k tomuto číslu.“

Joseph McMonigle, generálny tajomník Medzinárodného energetického fóra, tiež povedal, že ponuka ropy stále zaostáva za dopytom. „Veľa ľudí si myslí, že rozdiel medzi ponukou a dopytom je všetko OPEC alebo OPEC+, ale polovica z toho je stále od amerických výrobcov,” povedal. Brouillette dodal, že to bola „zvláštna požiadavka Bidenovej administratívy“ povzbudiť amerických producentov ropy, aby zastavili svoj export a uprednostnili amerických spotrebiteľov. Americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová nedávno vyzvala tamojšie rafinérie, aby obmedzili vývoz palív a namiesto toho vytvorili zásoby palív .

Brouillette povedal, že takýto krok je „nemožný“, pretože trh s ropou je v „backwardácii“. Backwardácia je, keď sa súčasná cena komodity obchoduje vyššie ako jej cena futures. To podľa neho znamená, že výrobcovia majú väčšiu motiváciu umiestniť svoj produkt na trh. Dodal, že verejne obchodované spoločnosti, ktoré sú v Amerike, majú zverenecké povinnosti voči svojim akcionárom.