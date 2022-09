Cena plynu v Európe po prerušení dodávok z Ruska vzrástla o tretinu

Zdroj: ČTK

Foto: getty images,SITA/AP

dnes 16:24 -

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v piatok večer oznámila, že údržba jedinej prevádzkyschopnej turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do ich odstránenia preto zostane plynovod mimo prevádzky. Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a je hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie.

Nárast cien plynu nie je podľa analytika XTB Jiřího Tylečka prekvapením. "Z dostupných informácií vyplýva, že ide o politický spôsob ruského vedenia vojny. (Ruský prezident Vladimir) Putin vie, že teraz tento krok spôsobuje najväčšie škody. Na druhú stranu to vyzerá, že Európa je už na túto situáciu do značnej miery pripravená. Ceny plynu môžu opäť navýšiť rekordy, ale ceny elektriny by sa mohli začať od plynu postupne odpájať,“ uviedol Tyleček.

Teraz bude podľa Tylečka záležať na ďalšom vývoji boja proti vysokým cenám energií v politickej rovine. "Na stole sú kroky, ktoré by mali pomôcť udržať ceny plynu mimo extrémnej úrovne," dodal.

Nemecká vláda uviedla, že rastúce ceny plynu v Európe sú súčasťou Putinovej stratégie a zamýšľaným dôsledkom zastavenia dodávok plynovodom Nord Stream 1. Dodala, že budúce mesiace budú ťažké, ale že pracuje na zmiernení dôsledkov prudkého zdražovania energií.

Plyn dnes výrazne zdražuje aj v Británii. Cena kontraktu na plyn s dodaním budúci deň sa viac ako zdvojnásobila a cena kontraktu s dodaním budúci mesiac vzrástla viac ako o tretinu.

"Európa sa pripravuje na to, že v dohľadnej budúcnosti nebude dostávať žiadny ruský plyn," uviedol analytik Wayne Bryan zo spoločnosti Refinitiv. Podľa Warrena Pattersona z holandskej banky ING prichádza Európa kvôli odstaveniu plynovodu Nord Stream 1 o dodávky v objeme okolo jednej miliardy kubických metrov mesačne.

Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala, keď Rusko vo februári začalo útok na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií. Neistota okolo dodávok z Ruska vyvoláva obavy z nedostatku plynu v Európe v zimných mesiacoch. To v Európe zvyšuje ceny plynu aj elektriny. Európska únia teraz zvažuje rôzne opatrenia v snahe obmedziť rast nákladov na energie, ktorý má negatívne dopady na únijnú ekonomiku aj na životnú úroveň obyvateľov.







"Ceny energetických komodít sú teraz najväčším problémom pre svetovú ekonomiku. Tá čelí najvyššej inflácii za posledných 40 rokov av dôsledku drahších energií nemá dôvod ustupovať. Nižšie dodávky plynu a neustále obavy z úplného zastavenia tokov z Ruska sa v kontexte vysokej závislosti Európy na ruskom plyne prejavili v bezprecedentnom raste jeho ceny,“ uviedol analytik XTB Štěpán Hájek.

Plyn kótovaný na holandskej burze vzrástol od začiatku roka o 172 percent. Keďže mal plyn v Nemecku slúžiť ako most na prechod k obnoviteľným energiám, výrazne rastú aj ceny elektriny. V Nemecku sa jednoročný kontrakt na burze vyšplhal od začiatku roka o 2692 percent. Cena severomorskej ropy Brent sa medzitým dostala 28,2 percenta vyššie.

Veľmi rozkolísaný bol podľa Hájka rok aj pre poľnohospodárske komodity. Tie sa o začiatku ruskej invázie dostali o niekoľko desiatok percent vyššie, ale pred začiatkom leta nasledoval pád. Rusko a Ukrajina sú jednými z najväčších vývozcov pšenice na svete a ceny reagovali na neistotu spojenú s nedostatkom dodávok tejto komodity. Nakoniec sa však špekulantom na trhu s pšenicou nepodarilo udržať masívne zisky a jej cena sa od začiatku tohto roka posunula o 6,3 percenta smerom hore.

Všetko však neovplyvňuje iba ruská agresia na Ukrajine. Napríklad cena kávy kvôli suchu a mrazu v Brazílii začiatkom roka vzrástla na najvyššie úrovne za desať rokov. Od začiatku roka však cena skôr stagnuje a pripísala si 3,35 percenta, upozornil Hájek.

Vzácne a priemyselné kovy sú tento rok predovšetkým pod taktovkou amerického dolára, v ktorého cenách sú vyjadrené. Napríklad zlato zatiaľ ukazuje, že ako ochrana pred infláciou príliš nefunguje, pretože jeho cena od začiatku roka klesla o 7,5 percenta. Striebro je na tom o poznanie horšie, pretože ide predovšetkým o priemyselný kov a spracovateľský priemysel vinou vysokých cien energií začína spomaľovať. Jeho cena klesla za rovnaké obdobie o 23,1 percenta. Barometrom ekonomickej nálady je jeden z najpoužívanejších priemyselných kovov, a to meď. Jeho cena od začiatku roka klesla o 22,2 percenta.

Cenu zlata ovplyvňovali najmä správy americkej centrálnej banky Fed o pokračovaní zvyšovania úrokových sadzieb a tiež posilňovaní dolára, povedal riaditeľ spoločnosti Gold.plus Martin Stránský. Cena platiny podľa neho klesla o 13 percent, naopak paládium rástlo o 14 percent. Kľúčovým svetovým dodávateľom paládia využívaného hlavne v automobilovom priemysle je Rusko, na ktoré západné krajiny uvalili sankcie kvôli konfliktu na Ukrajine, poznamenal.