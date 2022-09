Vláda sa chce vyhnúť sporom pri realizácii VHZ, mení preto legislatívu

dnes 15:31 -

Štát chce mať väčšiu právnu istotu pri riešení krízy v energetike. Pred tým, ako prijme uznesenie o všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti plynu a elektriny, sa musia zmeniť štyri zákony. Tie už má ministerstvo hospodárstva nachystané a najneskôr v utorok (6. 9.) ich dá do pripomienkového konania. Po pondelkovom rokovaní vlády to povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

"Dnešná vláda nebola o prijímaní opatrení, bola o informovaní, a rozhodnutie, ktoré bolo dnes bolo prijaté, je, že do riadneho legislatívneho procesu idú návrhy ministerstva hospodárstva, vďaka ktorým bude uvoľnené schválenie rozhodnutia o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ)," povedal Galek. Dodal, že na rokovaní boli rozdelené úlohy súvisiace s energetikou aj ďalším ministerstvám a vláda by sa mala tejto téme venovať opäť v stredu (7. 9.) na riadnom rokovaní.

Štát bude podľa VHZ môcť ovplyvňovať dodávky a ceny aj inej elektriny, než bolo dohodnuté v zmluve so Slovenskými elektrárňami. Návrhy rezortu by sa preto mali za sedem dní dostať do parlamentu a mali by byť schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Potom už podľa Galeka nebude nič brániť prijatiu uznesení o VHZ vládou.

"Nasledovať bude rozhodnutie, ktoré je takisto pripravené. V tomto rozhodnutí budú riešené aj všetky ostatné detaily," dodal Galek. Téme energetickej bezpečnosti a cien energií sa bude venovať i rada ministrov EÚ pre energetiku, ktorá zasadne v piatok (9. 9.) v Bruseli.