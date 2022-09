B. Kollár bude presadzovať, aby bol šéfom MH odborník v energetike

dnes 14:31 -

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár si myslí, že by novým ministrom hospodárstva mal byť odborník v energetike. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s tým, že v koalícii už o jednom mene hovoria, bližšie ho však nekonkretizoval.

Poslanec OĽANO a predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský nie je podľa Kollára vhodným kandidátom na post šéfa Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Podľa neho má ísť vzhľadom na aktuálnu situáciu o odborníka z oblasti energetiky.

V nedeľu večer majú koaliční lídri rokovať, kto budú noví ministri za odchádzajúcich šéfov rezortov za SaS, potvrdil Kollár. Rokovanie sa malo uskutočniť už v piatok (2.9.), ale podľa predsedu parlamentu sa tak nestalo. Tvrdí, že prípadne uvoľnené ministerské posty majú byť obsadené odborne a nie politicky. Od nového šéfa rezortu spravodlivosti bude chcieť, aby doriešil exekučnú amnestiu.

Predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v diskusnej relácii uviedol, že spory v koalícii boli už od začiatku ich vládnutia. Podľa Kollára sú vinníkmi v kríze obaja – Richard Sulík (SaS) aj Igor Matovič (OĽANO). Šéf parlamentu nemá signál, že by minister financií Matovič odišiel na poslednú chvíľu.

Z možného nárastu cien energií, ktoré sa dozvedel Kollár v piatok, je zdesený. Pellegrini sa pýta, kde je premiér Eduard Heger (OĽANO), ale i to, ako majú túto situáciu s nárastom cien zvládať seniori. Kollár tvrdí, že "musia priniesť mimoriadne riešenie." Hovoril aj o možnom zoštátnení slovenských elektrární. "Riešenia mali byť už dávno na stole," vyhlásil líder Hlasu-SD. Zopakoval, že ak by sa politické strany dohodli na zmene ústavy a boli by predčasné voľby, opozičné strany sa vedia dohodnúť, aby hlasovali za dobré zákony, ktoré pomôžu obyvateľom. Podľa Kollára bude nutné posielať energeticky chudobným rodinám energetické šeky.