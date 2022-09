Slabé euro vyhovuje investorom do amerických akcií, upozornil šéf Portu

dnes 9:31 -

Euro sa po dlhodobom poklese dostalo pod úroveň jedného eura za americký dolár. Hoci slabšia mena vo všeobecnosti podporuje rast exportu, dôležitý je aj nepriamy efekt posilňovania dolára a ten nie je vždy pozitívny. Silný dolár totiž zvýši infláciu v krajinách, ktoré nakupujú komodity denominované v dolári, čo je väčšina svetových komodít a väčšina krajín vrátane Slovenska, upozornil výkonný riaditeľ investičnej platformy Portu Martin Luňáček. Slabé euro však podľa neho vyhovuje investorom do amerických akcií.

"Pre slabšie euro sú komodity pre domácich výrobcov drahšie, čo sťažuje fungovanie firiem a brzdí ekonomický rast," priblížil Luňáček. Slovákom investujúcim do amerických akcií však tento vývoj prináša profit. "Ak je totiž hodnota amerických akcií v portfóliu 10.000 dolárov, pri kurze napríklad 1,10 USD/EUR má toto portfólio hodnotu 9091 eur. Pri vyrovnanom kurze je to už 10.000 eur, pri slabšom eure je to ešte viac," dodal.

Dôvodom slabnutia spoločnej meny sú okrem vojny na Ukrajine a energetickej krízy aj kroky americkej centrálnej banky Fed. "Európska centrálna banka (ECB) až príliš dlho otáľala so zdvihnutím úrokových sadzieb a inflácia v eurozóne sa v júli vyšplhala na 8,9 % medziročne. Americká centrálna banka začala zvyšovať sadzby oveľa skôr a pre rýchlorastúcu infláciu to vyzerá tak, že ešte pritvrdí," očakáva Luňáček.

V Európe ECB k rýchlemu zvyšovaniu úrokových sadzieb nepristúpila. Štáty s vysokým dlhom by totiž výrazný rast úrokov nemuseli zvládnuť. Investori tak podľa šéfa investičnej platformy pre istotu posielajú peniaze do dolárových aktív, čo euro ďalej oslabuje.

Voči slabšiemu euru však nie sú imúnne ani americké spoločnosti. Vyše 40 % tržieb firiem z indexu S&P 500 totiž pochádza z Európy a jedno zarobené euro ešte pred rokom pre nich znamenalo 1,22 dolára. V súčasnosti to nie je ani dolár. Dôležité teda je, do akej miery sa samé zaisťujú voči kurzovému riziku a v akej mene majú dohodnuté kontrakty.

Budúci vývoj závisí podľa Luňáčka od viacerých faktorov. "V septembri sa očakáva ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany ECB, na trhu však panuje väčšinou presvedčenie, že k razantnému skoku nepríde. Zároveň budú dôležité kroky amerického Fedu a to, či sa európska a americká ekonomika vyhnú recesii," dodal.