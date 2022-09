Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 35. týždni 2022:Amsterdam 29. augusta - Ceny zemného plynu v Európe v pondelok výrazne klesli po náraste o takmer 40 % v minulom týždni. Ich oslabenie bolo najprudšie od apríla. Nemecko totiž oznámilo, že plní zásobníky rýchlejšie, než plánovalo. Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v pondelok ráno na burze v Amsterdame padol o 16 % na 286 eur za megawatthodinu (MWh).Paríž 30. augusta - Rusko obmedzuje dodávky plynu aj do Francúzska, čo zvyšuje obavy z energetickej krízy v Európe počas zimy. Ruský koncern Gazprom informoval spoločnosť Engie, že od utorka znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov, uviedla francúzska elektrárenská firma.Lipsko 30. augusta - Ceny elektriny v Európe v utorok prudko klesli po tom, čo sa na začiatku týždňa dostali na nové rekordy. Dôvodom je plán Európskej únie (EÚ), ktorá pripravuje intervencie, aby znížila ceny elektriny. Cena referenčného nemeckého kontraktu na elektrinu v utorok padla až o 26 % a cena plynu na burze v Amterdame až o 11 %. Výrazné zlacnenie signalizuje, že EÚ zvyšuje pred blížiacou sa zimou úsilie o riešenie energetickej krízy, ktorá by mohla stiahnuť ekonomiku regiónu do recesie.Moskva/Lubmin 31. augusta - V noci na stredu sa zastavili dodávky cez plynovod Nord Stream 1, ako plánoval ruský koncern Gazprom. Podľa webovej stránky konzorcia Nord Stream AG, ktoré prevádzkuje plynovod, medzi treťou a štvrtou hodinou už cez plynovod neprúdili žiadne významnejšie objemy. Gazprom pred necelými dvomi týždňami ohlásil, že od stredy do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví kľúčový plynovod Nord Stream 1. Dodávky sa mali opäť obnoviť v sobotu (3. 9.) ráno.Luxemburg 31. augusta - Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila viac, než sa očakávalo a dostala sa na nové rekordné maximum. Index spotrebiteľských cien v auguste medziročne stúpol o 9,1 % po zvýšení o 8,9 % v júli. Vyplýva to z rýchleho odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat.Brusel 31. augusta - Európska únia (EÚ) o dva mesiace skôr splnila svoj cieľ naplniť zásobníky plynu na 80 %. Európske zásobníky boli v stredu podľa údajov ich prevádzkovateľov naplnené na 80,1 %. V Nemecku sa už naplnili na takmer 84 %.Brusel 1. septembra - Európska komisia (EK) v rámci svojich pripravovaných návrhov na riešenie prudko rastúcich nákladov na energie zvažuje možnosť zavedenia cenového stropu a zníženia dopytu po elektrine. Uviedla to vo štvrtok vysoká predstaviteľka Európskej komisie Mechthild Wörsdörferová.Luxemburg 1. septembra - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v júli 2022 klesla, a to na 6,6 % v prípade euroregiónu a na 6 % v celej Únii. Vo štvrtok o tom informoval európsky štatistický úrad Eurostat.Murnau 2. septembra - Nastal čas na zavedenie cenového stropu na ruský plyn, ktorý do Európy prúdi cez plynovody, vyhlásila šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Zastropovaním ceny by sa EÚ podľa Leyenovej bránila proti snahám ruského prezidenta Vladimira Putina o manipuláciu s európskym trhom s energiami. Moskva 2. septembra - Ruský energetický gigant Gazprom v piatok oznámil, že plynovod Nord Stream 1 do Nemecka, na ktorom sa mala cez víkend znovu obnoviť prevádzka, zostane uzavretý, kým nebude opravená turbína. Gazprom vo vyhlásení uviedol, že počas plánovanej trojdňovej údržby objavil na turbíne "úniky motorového oleja".

Únik oleja na turbíne plynovodu Nord Stream 1 nie je z technického hľadiska dôvodom na zastavenie prepravy plynu cez tento ropovod. Reagovala v piatok nemecká firmy Siemens Energy, ktorá bežne obsluhuje turbíny tohto plynovodu.