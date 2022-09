TSK žiada o prehodnotenie grafikonu vlakovej dopravy a zapracovanie pripomienok

dnes 12:16 -

Rámcový návrh nového grafikonu vlakovej dopravy, ktorý má vstúpiť do platnosti v decembri, by výrazne zasiahol do aktuálnej vlakovej obslužnosti na viacerých tratiach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Kraj žiada ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.

Zmeny cestovných poriadkov podľa neho žiadnym spôsobom nereflektujú existujúce dlhoročné nadväznosti na prímestskú autobusovú dopravu. V prípade, že tento návrh zostane v aktuálnej podobe, bude mať zásadný vplyv na cestovné poriadky v rámci celej prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji.

"V rámci pripomienkového konania bolo na Úrad TSK doručených viac ako 150 pripomienok, ktoré zástupcovia kraja poslali Železničnej spoločnosti Slovensko a tlmočili aj priamo na ministerstve dopravy," pripomenul Baška.

Súlad vlakovej a prímestskej autobusovej dopravy podľa neho kraj považuje z dlhodobého hľadiska za prioritný a zaväzujú ho k nemu aj strategické dokumenty pre rozvoj dopravy v kraji (Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK).

"Žiadame ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť pripomienok k cestovným poriadkom a zároveň o odloženie platnosti o rok na december 2023. Vznikol by dostatočný časový priestor na zosúladenie a skoordinovanie prímestskej autobusovej dopravy a vlakovej dopravy na území Trenčianskeho kraja," uzavrel Baška.