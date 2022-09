Zdroj: trader 2.0

Zatiaľ čo väčšina NFT sú len obrázky JPEGy s nízkym rozlíšením, možnosť „vlastniť“ ich a obchodovať s nimi pritiahla obrovskú pozornosť. Ľudia v ošiali míňali milióny dolárov v kryptomenách, len aby získali svoje unikátne JPEGy – fakt, že na väčšinu NFT môžete jednoducho kliknúť pravým tlačidlom myši a skopírovať, ľudí zrejme ani netrápil.



Objem obchodovania NFT poklesol o 99 % z all time high

Ako názov článku nabáda, prišlo vytriezvenie v podobe poklesu objemov a rovnako ceny. Údaje z DappRadar ukazujú, že objem obchodov na OpenSea – neväčšom svetovom trhu NFT – klesol o 99 % za menej ako štyri mesiace. Aj keď spoločnosť do určitej miery spochybnila toto číslo, priznala, že podstatné spomalenie a nízky objem obchodov sú skutočné aj očakávané.



Smutný stav NFT

Podľa štatistickej stránky DappRadar denný objem obchodovania ETH na OpenSea vrcholil 1. mája s objemom 400 miliónov dolárov. Na porovnanie, 28. augusta platforma vygenerovala len 5 miliónov dolárov objemu v ETH. Rovnako klesá aj denný počet používateľov OpenSea.



Dokonca aj Bored Ape Yacht Club, ktorý bol za posledný rok najpopulárnejším projektom NFT, zaznamenal pokles hodnoty. Najlacnejšie NFTčka z tejto kolekcie od jari klesli o 53 percent a ich hodnota je dnes 72,4 ETH (asi 110 000 USD).



Cena ETH počas roku 2022





Súčasné NFT toho veľa nerobia, ale mnohí tieto digitálne aktíva označili za dôležitú súčasť metaverzu, ktorú presadil Mark Zuckerberg a iní. Skutočný pokrok vo vývoji virtuálnych priestorov by mohol opäť napumpovať záujem (a tým aj ceny), ale môže to trvať roky a móda NFT môže byť dovtedy dávno mŕtva.





