Zo "zmrazených" cien elektriny na budúci rok sú zrazu dvojnásobné

Zo "zmrazených" cien elektriny pre domácnosti na budúci rok sú po piatkovom rokovaní vlády zrazu dvojnásobné. Po zasadnutí kabinetu to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO) v súvislosti s informáciami predstavenými rezortom hospodárstva. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) rovnako vyhlásil, že zdraženie elektriny v budúcom roku o 101 % a plynu o 55 % je neprijateľné.

Domácnosti podľa Matoviča za podmienok predstavených v piatok Ministerstvom hospodárstva (MH) SR zaplatia budúci rok len za elektrinu o 1,5 miliardy eur viac. Minister financií podotkol, že domácnosti "nemôžeme nechať v štichu". "Ja neviem, kde teraz máme zrazu len tak nájsť 1,5 miliardy eur, aby sme pomohli tým domácnostiam pri položke, s ktorou sme absolútne nepočítali," pripustil.

Namiesto zmrazenia podľa ministra financií domácnosti budúci rok budú platiť o 101 % viac v prípade elektriny a pri plyne o 55 %. Verejný prísľub ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) bol podľa Matoviča v prípade elektriny 186 eur za megawatthodinu, pričom teraz je to už 281 eur do 85 % spotreby z roku 2020 a nad 85 % až 904 eur. Vyčíslil, že do 85 % spotreby je tak nárast ceny elektrickej energie pre domácnosti 51 %, nad 85 % je nárast 386 % a vážený priemer tak predstavuje nárast o 101 %. "My sme tam mnohí stratili zvuk aj obraz, nechápali sme, čo sa deje, čo sa to dozvedáme," komentoval Matovič piatkové rokovanie vlády.

Krajniak zároveň zdôraznil, že Slovensko musí pripraviť "neštandardné" opatrenia, ktoré majú ísť až na hranu európskej legislatívy. "Naozaj sa treba zobudiť a uvedomiť si, v akej dobe fungujeme," apeloval minister práce. Poukázal na to, že aj ostatné štáty prijímajú opatrenia v prípade energií a pýtal sa, kedy ich urobí Slovensko. V piatok sa to podľa vlastných slov nedozvedel, lebo nič nie je pripravené. "My nemôžeme ísť do zimy s tým, že uvidíme," vyhlásil.