Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok klesli, už štvrtý deň po sebe, keďže ich nedávny rekordný nárast zasiahol dopyt. Zároveň rýchle napĺňanie zásobníkov pomáha zmierniť niektoré obavy z ruských dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Cena referenčného októbrového kontraktu na plyn na burze v Amsterdame klesla do 10.58 SELČ o 6,3 % na 224,90 eura za megawatthodinu (MWh). Európske ceny plynu sa tento týždeň znížili o viac ako 30 % po tom, ako sa v piatok (26. 8.) ustálili na rekordných úrovniach.

Cena ekvivalentného kontraktu v Spojenom kráľovstve sa vo štvrtok znížila o 6,1 %.

Zásobníky na plyn v Európskej únii (EÚ) sa plnia na požadované úrovne zhruba dva mesiace pred plánovaným termínom.

Rusko v stredu (31. 8.) zastavilo dodávky cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka pre trojdňovú údržbu a obmedzilo aj dodávky do Francúzska. Európa má obavy, že Moskva by mohla ponechať dodávky na minimálnych úrovniach aj po ukončení údržby.

Ale aj keď sa toky plynu po septembri zastavia, nahromadenie zásob môže znížiť "vnímanie rizika", ak dopyt zostane nižší o 10 % a silný dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) bude pokračovať, uvádza banka Citigroup vo svojej správe. Spotreba paliva v Európe v auguste klesla o 12 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

August bol "ďalším rekordným mesiacom pre budovanie zásob plynu v Európskej únii (EÚ)", uviedla banka v poznámke. To podľa nej odráža pokles dopytu po plyne a stabilnú ponuku, keďže dodávky LNG z Nórska pomáhajú kompenzovať pokles ruských objemov.

Napriek tomu sú ceny plynu viac ako štyrikrát vyššie ako pred rokom a aj ceny elektriny zostávajú vysoké. Podľa Mechthild Wörsdörferovej, vysokej predstaviteľky Európskej komisie pre energetiku, EÚ zvažuje opatrenia vrátane cenových stropov, zníženia dopytu po energii a neočakávaných daní pre energetické spoločnosti, keďže chce ochrániť hospodárstvo a zmierniť tlak na financie domácností. Plán pre ceny elektriny bude načrtnutý 14. septembra.

Nemecko, najväčšia európska ekonomika a jedna z najviac postihnutých energetickou krízou, potrebuje podľa svojho regulačného úradu znížiť dopyt po plyne aspoň o 20 % a zabezpečiť si dodatočné dodávky. EÚ sa už dohodla na dobrovoľnom znížení spotreby o 15 %, ale na koordináciu znižovania by sa mohli prijať ďalšie opatrenia.

Nemecko si chce prenajať ďalší plávajúci terminál na dovoz LNG nad rámec štyroch, ktoré už inštaluje.