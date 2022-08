Rusko dodá na jeseň Maďarsku ďalší plyn navyše

dnes 19:01 -

Ruský energetický gigant Gazprom zvýši dodávky zemného plynu do Maďarska aj v septembri a októbri. Vyhlásil to v stredu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. TASR správu prevzala z AFP.

Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď Moskva znížila alebo zastavila dodávky do väčšiny európskych krajín, ktoré na ňu uvalili sankcie za inváziu na Ukrajinu, čo spôsobilo prudký nárast cien plynu aj energií.

Po júlovej návšteve Szijjárta v Moskve dodal Gazprom v auguste Maďarsku dodatočných 2,6 milióna metrov kubických (m3) plynu denne nad rámec predtým zazmluvneného množstva.

A najnovšie sa Budapešť dohodla s Gazpromom na dodatočných objemoch aj v septembri a októbri, povedal Szijjártó v Prahe po stretnutí s kolegami z Európskej únie (EÚ). Konkrétne, Gazprom zvýši dodávky Maďarsku o 5,8 milióna m3 denne od 1. septembra, uviedol minister vo videu zverejnenom na svojej facebookovej stránke.

Rovnako ako v auguste bude plyn prúdiť do Maďarska cez plynovod TurkStream, ktorý prechádza cez Turecko, Bulharsko a Srbsko. Toto zvýšenie ešte viac posilní bezpečnosť dodávok energií v Maďarsku a znamená, že krajina nebude musieť zavádzať obmedzenia pre nedostatok plynu, uviedol Szijjártó.

"Dodávky energie v Maďarsku sú bezpečné," napísal na sociálnej sieti Twitter aj hovorca vlády Zoltán Kovács.

Dohoda s Maďarskom nasleduje po tom, ako Gazprom v stredu začal s trojdňovou odstávkou plynovodu Nord Stream 1 do Nemecka, čo odôvodnil trojdňovou údržbou a obmedzil alebo zastavil dodávky aj do ďalších európskych krajín.

Ceny plynu tento rok prudko vzrástli a štáty EÚ prijímajú opatrenia na zníženie spotreby pre obavy z nedostatku komodity počas nadchádzajúcej zimy, ktorý by ich mohol prinútiť k zavedeniu prídelov plynu pre priemysel.

Budapešť sa od ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára snažila zaujať vo všeobecnosti neutrálny postoj, čelí však obvineniam niektorých spojencov z EÚ, že sa priklonila na stanu Ruska.

Maďarsko, ktoré je do značnej miery závislé od ruskej ropy a plynu, odmieta akékoľvek sankcie EÚ na ruský plyn. Zabezpečilo si tiež výnimku zo sankcií EÚ na dovoz ruskej ropy prostredníctvom ropovodov. Premiér Viktor Orbán pritom povedal, že by to bolo ako zhodenie "jadrovej bomby na ekonomiku".