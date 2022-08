Pri energiách musíme prijať tvrdé opatrenia, návrh MH treba dopracovať

dnes 16:01 -

V prípade cien energií je nutné prijať tvrdé, možno aj neštandardné opatrenia. Bez zastropovania cien, prípadne bez kompenzácií Slovensko nemôže ísť do zimného obdobia. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR preto treba dopracovať, aby obsahoval konkrétne riešenia. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa jeho slov by mala vláda zasadnúť aj v piatok (2. 9.).

"Musíme prijať veľmi tvrdé, možno neštandardné opatrenia na to, aby sme ochránili domácnosti a zamestnávateľov na Slovensku pred tým, čo sa na nás rúti, a, dúfam, že do piatka sa to podarí dopracovať do podoby, ktorá nám umožní aspoň odštartovať tie kroky, ktoré potrebujeme urobiť," skonštatoval Krajniak.

Materiál rezortu hospodárstva o energiách, rokovanie o ktorom v stredu vláda opäť prerušila, bol podľa neho nedostatočný. "My urobíme všetko pre to, aby nakoniec tí, ktorí to majú v kompetencii, predložili aj riešenia, ktoré budú funkčné nielen vecne, ale aj právne," poznamenal Krajniak.

Priblížil, že podľa Sme rodina je potrebné problém s energiami rozdeliť na deväť častí. Tie by zahŕňali elektrinu, rovnako ako plyn a teplo, pre domácnosti, verejný sektor a firmy. Na rozdiel od predloženého materiálu MH, ktorý považuje za všeobecný, očakáva Krajniak konkrétne riešenia pre každý z týchto deviatich segmentov.