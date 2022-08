Ceny zemného plynu v Európe klesli až o 9,6 %

včera 14:31 -

Ceny zemného plynu v Európe v stredu klesli až o 9,6 %. Na trhu, ktorý zostáva volatilný, panuje veľká neistota a obchodované objemy sú len malé. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Referenčný októbrový kontrakt na plyn sa na burze v Amsterdame o 13.28 h SELČ predával so stratou 7 % po 246,85 eura za megawatthodinu (MWh). Európske ceny plynu tento týždeň klesajú po tom, čo minulý týždeň dosiahli rekordné úrovne.

V stredu takisto klesli európske ceny elektriny. Trh, na ktorom je nízka likvidita, len špekuluje o tom, ako môže EÚ intervenovať, aby znížila ceny pre spotrebiteľov. Cena budúcoročnej nemeckej elektriny v stredu padla o 4,9 %.

Európska únia (EÚ) o dva mesiace skôr splnila svoj cieľ naplniť zásobníky plynu na 80 %. Európske zásobníky boli v stredu podľa údajov ich prevádzkovateľov naplnené na 80,1 %.

Na druhej strane sa v noci na stredu zastavili dodávky ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Ruský koncern Gazprom pred necelými dvomi týždňami ohlásil, že od stredy do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví kľúčový plynovod Nord Stream 1. Dodávky by sa mali opäť obnoviť v sobotu (3. 9.) ráno. Nemecko predpokladá, že dodávky cez plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, sa v stanovenom termíne neobnovia.

Navyše, Gazprom oznámil, že zastaví dodávky plynu do Francúzska pre spor s firmou Engie týkajúci sa platieb. Francúzski predstavitelia označili dôvod ruského koncernu za obyčajné výhovorky.

Nemecko aj Francúzsko tvrdia, že sú aktuálne oveľa lepšie pripravené na výpadky ruských dodávok energií. Obe krajiny totiž prijali opatrenia na zníženie závislosť od Ruska, ktoré stratilo dôveryhodnosť ako dodávateľ energií.

"Ako sme očakávali, Rusko používa plyn ako zbraň vo vojne," uviedla francúzska ministerka energetiky Agns Pannier-Runacherová. "Francúzsko sa na tento scenár pripravovalo od jari. Zásobníky plynu by mali byť maximálne naplnené do dvoch týždňov."