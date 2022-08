MS predložilo návrh na posilnenie ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov

včera 14:16 -

Spotrebitelia vo všetkých členských štátoch EÚ by mali mať zaistený účinný a efektívny procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu ich kolektívnych záujmov. Vyplýva to z európskej smernice, ktorá bola transponovaná do návrhu zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. V súčasnosti ho možno pripomienkovať.

"Návrh zákona má ambíciu zabezpečiť potrebnú rovnováhu medzi zlepšujúcim sa prístupom spotrebiteľov k spravodlivosti a poskytnutím primeraných záruk pre obchodníkov pred zneužívaním sporov, ktoré by neodôvodnene bránili podnikom vykonávať činnosť na vnútornom trhu," priblížilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v návrhu zverejnenom na legislatívnom portáli slov-lex.sk.

Okrem iného zákon zavádza možnosť oprávnenej osoby požadovať od spotrebiteľov poplatok za zapojenie sa do konania na čiastočné krytie nákladov spojených s podaním žaloby. "Dôležitým prvkom procesnej efektívnosti a odbúravania byrokracie bude, že spotrebitelia budú mať na základe právoplatného rozsudku nárok na nápravu stanovenú uvedeným rozsudkom bez toho, aby museli podávať samostatnú žalobu," spresnili.

Neúspešná strana by mala znášať trovy konania. Výnimkou sú spotrebitelia. Rovnako návrh obsahuje zavedenie fikcie, že rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu ktoréhokoľvek členského štátu EÚ o existencii porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu použiť strany konania ako dôkaz na účely akejkoľvek ďalšej žaloby proti tomu istému obchodníkovi pre ten istý postup.

Zákon zároveň zavádza systém sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní).

Legislatíva sa vzťahuje na žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo veci porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a právne záväzných aktov Európskej únie, ak tieto porušenia poškodzujú alebo môžu poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov. Účinnosť zákona sa navrhuje od 25. júna 2023.