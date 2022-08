Na opravu fasády ÚZ Kancelárie NR SR Častá-Papiernička pôjde 300.000 eur

dnes 13:01 -

Na opravu fasády objektu účelového zariadenia (ÚZ) Kancelárie Národnej rady (NR) SR Častá-Papiernička pôjde 300.000 eur. Peniaze sa vyčlenia z nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov. Zmeny účelu použitia nevyčerpaných výdavkov schválila vláda na stredajšom zasadnutí. Materiál predložila Kancelária NR SR.

Spolu sa zmení účel použitia prostriedkov vo výške 447.200 eur. Okrem rekonštrukcie objektu Častej-Papierničky sa majú peniaze využiť aj na centrálny prepínač do nového datacentra v Zimnej jazdiarni, ktorá sa nachádza v areáli Bratislavského hradu. Podľa Kancelárie NR SR ide o výdavky plánované na rok 2020, mali ísť na projekt Vybudovanie elektronickej registratúry. Upozornila, že prostriedky sa nedajú použiť na pôvodne stanovený účel vzhľadom na spomalenie obstarávacích procesov či pretrvávajúce revízne postupy.

Opraviť by sa mala fasáda objektu B v Častej-Papierničke. Kancelária NR SR tvrdí, že jej havarijný stav si vyžaduje čo najskorší zásah s cieľom zateplenia a odstránenia vlhnutia jednotlivých ubytovacích jednotiek ÚZ.

Na centrálny prepínač do nového datacentra v Zimnej jazdiarni má ísť 82.200 eur. "V praxi to bude znamenať zvýšenie dôležitosti nového datacentra, keďže bude možné technicky obrátiť hlavný tok optiky smerom do Kancelárie NR SR, čím sa datacentrum stane novým centrálnym uzlom siete LAN pre viac ako 50 jej lokálnych uzlov," vysvetlila kancelária. Ďalších 65.000 eur má ísť na výmenu zastaraného nábytku v účelovom zariadení Kancelárie NR SR.