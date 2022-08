Bude trvať "niekoľko rokov", kým sa inflácia v USA vráti späť na 2 %

dnes 20:01 -

Americký Federálny rezervný systém (FED), ktorý plní úlohu centrálnej banky, je odhodlaný znížiť prudko rastúcu infláciu v USA späť na 2 %, ale bude to trvať "niekoľko rokov". Vyhlásil to v utorok John Williams, šéf newyorského Fedu. TASR správu prevzala z AFP.

Fed tento rok agresívne zvýšil úrokové sadzby v snahe udržať na uzde cenové skoky, ktoré zasiahli americké rodiny. A zároveň centrálni bankári, najmä šéf Fedu Jerome Powell, udusili všetky nádeje, že by v blízkej dobe plánovali zmenu kurzu.

Williams v utorok zopakoval Powellove tvrdé komentáre, keď povedal, že referenčná úroková sadzba zostane nejaký čas vysoká, aby sa vrátil súlad medzi dopytom a ponukou.

Medziročná miera inflácie v USA v júli síce mierne klesla, ale stále zostala na bolestivo vysokej úrovni 8,5 %. Williams vyhlásil tiež, že Fed je "absolútne odhodlaný" dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je inflácia na úrovni 2 %.

"Situácia je veľmi náročná. Inflácia je veľmi vysoká. Ekonomika má veľa protiprúdov. Myslím si, že to bude trvať niekoľko rokov, ale my to zvládneme," povedal Williams v diskusii s denníkom Wall Street Journal (WSJ).

Fed tento rok zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu štyrikrát, vrátane dvoch strmých zvýšení o 0,75 percentuálneho bodu v júni a júli. A Powell v piatok (26.8.) povedal, že ďalšie podobné zvýšenie je možné aj na budúci mesiac.

Inflácia, ktorá bola vysoká už na začiatku roka, po ruskej invázii na Ukrajinu koncom februára na celom svete ešte vzrástla. Ceny benzínu však v ostatných týždňoch klesajú, čím sa čiastočne zmierňuje tlak na amerických spotrebiteľov. To prispelo k rastu spotrebiteľskej dôvery v USA v auguste v prieskume Conference Board.

Americký trh práce však zostáva veľmi silný a Fed sa obáva, že zvyšovanie miezd povedie k ďalšiemu rastu inflácie.

Nové údaje amerického ministerstva práce v utorok ukázali, že počet voľných pracovných miest v júli stúpol, prvýkrát po troch mesiacoch poklesu, pričom na každého nezamestnaného v krajine pripadajú približne dve voľné pozície.

Fed sa v piatok (2.9.) pozrie na ešte jednu správu o stave zamestnanosti pred svojím zasadnutím o menovej politike 20. až 21. septembra.

Williams uviedol, že septembrové rozhodnutie bude závisieť od najnovších údajov, ale dodal, že "je jasné, že do konca roka musíme výrazne zvýšiť úrokové sadzby, keďže inflácia je príliš vysoká".