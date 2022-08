Zisk aj tržby Best Buy za 2. štvrťrok klesli v dôsledku slabšieho dopytu

dnes 19:31 -

Zisk aj tržby americkej spoločnosti Best Buy, ktorá je najväčším predajcom elektroniky v USA, v 2. štvrťroku finančného roka 2022/2023 klesli. Dôvodom je slabnúci dopyt spotrebiteľov, zatiaľ čo náklady v dodávateľskom reťazci stúpajú. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Tržby Best Buy po vypuknutí pandémie nového koronavírusu rástli vďaka nadmerným výdavkom spotrebiteľov na elektroniku potrebnú na prácu a štúdium z domu. Minulý rok zase podporili výdavky domácností vládne stimuly. Best Buy tak ako mnoho maloobchodníkov vstúpil do nového finančného roka s očakávaním, že jeho výsledky budú slabšie ako v roku 2021/2022, keďže stimuly sa skončili a zákazníci sa vrátia k "normálnemu" predpandemickému životnému štýlu. Ale strmý rast cien spotrebiteľských cien tento rok, najmä potravín a plynu, prinútil rodiny, aby boli pri výdavkoch opatrnejšie.

Best Buy v utorok oznámil, že jeho čistý zisk sa za tri mesiace do konca júla 2022 znížil o 60 % na 306 miliónov USD (304,96 milióna eur) alebo 1,35 USD na akciu zo 734 miliónov USD alebo 2,90 USD/akcia pred rokom. A tržby klesli o 13 % na 10,33 miliardy USD.

Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali zisk 1,27 USD na akciu a tržby 10,27 miliardy USD.

Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených aspoň rok sa znížili o 12,1 %, zatiaľ čo pred rokom vzrástli o 19,6 %.

Reťazec Best Buy v júli zhoršil svoj odhad poklesu porovnateľných tržieb za celý rok do konca januára 2023 na 11 % z 3 až 6 %, ktoré pôvodne predpovedal v máji.

Čo sa týka 3. štvrťroka, očakáva, že sa porovnateľné tržby sa znížia o niečo viac ako o 12,1 % v 2. štvrťroku.