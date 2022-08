Zisk najväčšieho čínskeho developera Country Garden v 1. polroku padol o 96 %

dnes 9:16 -

Najväčší čínsky developer Country Garden Holdings zaznamenal v 1. polroku rekordný prepad zisku. Dôvodom je realitná kríza v Číne.

Čistý zisk za šesť mesiacov od januára do júna 2022 medziročne klesol o 96 % na 612 miliónov CNY (88,64 milióna eur). To bolo najprudšie zníženie zisku spoločnosti od jej vstupu na hongkonskú burzu v roku 2007. Čínsky realitný trh sa totiž prepadol "do hlbokej depresie", uviedla firma.

Jadrový čistý zisk upravený napríklad o prehodnotenie nehnuteľností medziročne klesol o 68 %. Tržby si pohoršili o 31 % a hrubá marža sa znížila na rekordné minimum 10,6 %.