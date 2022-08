V zariadení pre seniorov na Cemjate čoskoro pribudne nová budova

dnes 12:46 -

Starý objekt Bona Via, ktorý je súčasťou areálu Zariadenia pre seniorov (ZpS) Harmónia v prešovskej mestskej časti Cemjata, nahradí modernejšia budova. Stavenisko si už prevzal víťazov verejnej súťaže. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

V areáli zariadenia sa počíta s výstavbou nového prízemného objektu s čiastočne využitým podkrovím. Pripravovaná stavba bude situovaná na ploche existujúceho objektu Bona Via, ktorý má v súčasnosti kapacitu pre osem klientov a štyroch opatrovateľov. Nová budova s rozlohou takmer 935 štvorcových metrov bude kapacitne postačovať pre 40 klientov, vrátane seniorov s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj tých, ktorí nie sú schopní samostatného pohybu, a pre 20 pracovníkov, ktorí budú pracovať v trojzmennej prevádzke.

"Niektoré budovy v tomto areáli majú takmer 200 rokov, čo sa odráža na ich stave. Našou snahou preto bolo, aby sa klienti ZpS mohli sťahovať do novovybudovaných čo najskôr. Nástup pandémie a rast cien energií však celý proces prípravy výstavby predĺžili a stavebná firma, ktorá zvíťazila v pôvodnej verejnej súťaži, nakoniec odstúpila od zmluvy. Napriek týmto prekážkam sa nám dnes podarilo odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, ktorý deklaroval, že je pripravený celú investíciu zrealizovať do 18 mesiacov," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Starý objekt Bona Via, ktorý nie je podľa Tomeka dispozične vhodný pre takýto typ zariadenia, čaká asanácia vrátane časti schodiska v exteriéri. Na rovnakom mieste sa potom začne s výstavbou modernej budovy, ktorá je navrhnutá ako trojtrakt so strednou spojovacou chodbou a bunkami ubytovania smerom na východ a západ. V strede dispozície je navrhnutá spoločenská miestnosť, priestor pre opatrovateľky, recepcia, jedáleň a denná miestnosť opatrovateliek. Vstupná časť objektu - závetrie je prekrytá strechou, samotný vstup je so zádverím. Podkrovie je čiastočne využité na umiestnenie strojovne vzduchotechniky a skladov sezónnych vecí. Prístup do podkrovia je cez sťahovacie schody ovládané elektricky.

Stavbu zrealizuje spoločnosť Eurobau, s. r. o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Cena diela je 1.439.999,99 eura s DPH, pričom 429.383,99 eura plánuje mesto Prešov financovať z vlastných zdrojov a zvyšných 1.010.616,00 eura prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.