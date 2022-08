Táto letná sezóna bola pre väčšinu podnikateľov paradoxne ťažšia

dnes 10:16 -

Napriek tomu, že nečelili žiadnym protipandemickým opatreniam a obmedzeniam, bola táto letná sezóna pre väčšinu podnikateľov v gastre, hotelierstve a cestovnom ruchu podstatne ťažšia. Súvisí to s nedostatkom zamestnancov, rastúcimi vstupmi a nákladmi na energie. Ceny energií sú pritom najväčším "strašiakom". Mnohé služby v cestovnom ruchu sa v dôsledku toho môžu stať až nepredajné. Pre TASR to uviedol prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák.

Z dostupných údajov je podľa Harbuľáka zrejmé, že tohtoročná letná sezóna nedosiahne parametre tej minuloročnej. Počty prenocovaní v porovnaní s letnými mesiacmi minulého roka sú nižšie. Prenocovania sú pritom podľa jeho slov dôležitým ukazovateľom o vývoji obratov.

Toto leto klesol počet prenocovaní domácich turistov, čo súvisí s vyšším záujmom Slovákov o dovolenku pri mori. Podľa Harbuľáka je to prirodzený jav, keďže počas predchádzajúcich dvoch rokov preferovala väčšina Slovákov dovolenku doma. "Úbytok Slovákov, ktorý sme mohli očakávať, by sme neniesli ťažko, ak by ho nahradil vyšší dopyt a návštevnosť zahraničných turistov. Ich počet však nerastie tak, ako sme očakávali," podotkol. Tvrdí, že ide o dôsledok prísnych a často sa meniacich opatrení, pre ktoré veľká časť zahraničných turistov začala preferovať iné krajiny. Upozornil, že prilákať ich späť bude náročné a finančne nákladné.

Poukázal tiež na to, že sa výrazne mení aj nákupné správanie turistov. V porovnaní s obdobím pred pandémiou realizujú rezervácie pobytov na poslednú chvíľu. "Mnohí poskytovatelia služieb potvrdzujú, že rezervácie im prichádzajú doslova v momente, keď turisti vyrážajú zo svojich domovov, teda len pár hodín pred príjazdom. Ak sa takto rozhoduje veľká časť turistov, prevádzky majú ťažkosti s prípravou a zabezpečovaním služieb tak, aby sa neznížila kvalita či komfort," skonštatoval pre TASR prezident asociácie.

Najväčším "strašiakom" pre podnikateľov v cestovnom ruchu sú rastúce ceny energií. Ďalší výrazný rast očakávajú aj počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. "Mnohé podniky dnes stoja pred dilemou, či zatvoriť svoju prevádzku na niekoľko mesiacov a prečkať toto obdobie," poznamenal Harbuľák s tým, že mnohí si to po dvoch pandemických rokoch nemôžu dovoliť.

Zároveň podotkol, že v súčasnosti má väčšina podnikov problém vôbec uzatvoriť zmluvu s dodávateľom na dlhšie obdobie. Zdôraznil, že cena za elektrinu a plyn sa mení a rastie tak radikálne, že nikto nechce ísť do rizika. Harbuľák dodal, že podľa predbežných odhadov už súčasné ceny energií spôsobia výrazné zvýšenie cien za ubytovanie, stravovanie a iné služby. "Ak prenesieme toto očakávané zvýšenie do cien, mnohé služby budú nepredajné. Nielen pre Slovákov, no aj pre zahraničných turistov budeme drahí a nekonkurencieschopní, čo znamená ďalšie riziko poklesu tržieb," upozornil.

Podnikatelia podľa neho nemajú prakticky žiadne nástroje, ako tomu zabrániť, a jediným riešením je zatvoriť. Ani to však situáciu nevyrieši. "Na ťahu je, takpovediac, štát, aby pripravil súbor adresných opatrení, ako napríklad čiastočné kompenzácie, zastropovanie cien či zníženie niektorých daní," dodal Harbuľák.

Problémom zostáva aj pretrvávajúci nedostatok zamestnancov, ktorý sa počas leta čiastočne podarilo vyriešiť brigádnikmi z radov študentov. Tí sa však po prázdninách opäť vrátia do škôl. Mnohé podniky pritom z dôvodu nedostatku zamestnancov obmedzujú predaj služieb.