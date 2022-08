ECB musí aj v septembri výrazne zvýšiť hlavnú úrokovú sadzbu

dnes 12:01 -

Európska centrálna banka (ECB) by aj na najbližšom zasadnutí v septembri mala výrazne zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu, pričom na "neutrálnu úroveň" by sa mohla dostať do konca roka. Povedal to na sympóziu centrálnych bankárov v Jackson Hole guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

ECB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na svojom ostatnom zasadnutí koncom júla, prvýkrát od roku 2011. Nahor ju posunula o 50 bázických bodov, čím sa kľúčová úroková sadzba v eurozóne dostala na nulu. Banka tak urobila s cieľom dostať infláciu, ktorá sa blíži k dvojcifernej úrovni, pod kontrolu. Vzhľadom na najnovšiu situáciu trhy predpokladajú, že ECB zvýši hlavnú úrokovú sadzbu v tomto rozsahu aj na septembrovom zasadnutí.

Villeroy de Galhau, ktorý je v rámci Rady guvernérov ECB považovaný za centristu, uviedol, že úroková sadzba by sa mala zvyšovať dovtedy, dokiaľ ECB nedosiahne "neutrálnu úroveň". To znamená medzi 1 % a 2 %. Na tejto úrovni ECB svojou menovou politikou rast ani neobmedzuje, ani nestimuluje. "Po výraznom zvýšení (úrokovej sadzby) v septembri by sme sa mohli na túto úroveň dostať do konca roka," povedal na sympóziu Villeroy de Galhau.

Trhy počítajú s tým, že ECB na septembrovom zasadnutí zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu opäť o 50 bázických bodov. Niektorí bankári, medzi nimi guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot a guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann, sú však presvedčení, že by sa malo rokovať aj o zvýšení o 75 bázických bodov.

Villeroy de Galhau v tejto súvislosti dodal, že ECB je ochotná ísť aj nad neutrálnu úroveň, ak by to bolo potrebné. "Nepochybujte o tom, že sme pripravení ísť aj nad úroveň normalizácie. Je našou povinnosťou dostať infláciu späť na 2 %," dodal guvernér s tým, že ECB má na splnenie svojho mandátu dostatok vôle aj kapacity.