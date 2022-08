Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 34. týždni 2022:Berlín 24. augusta - Vo verejných budovách v Nemecku by počas nadchádzajúcej zimy malo byť chladnejšie a ulice budú pravdepodobne tmavšie. Je to súčasť opatrení, ktoré v stredu schválila nemecká vláda s cieľom zmierniť tlak na zásoby zemného plynu po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky suroviny do najväčšej európskej ekonomiky.Praha 24. augusta - Česká vláda v stredu schválila návrh takzvanej úspornej tarify, ktorá pomôže domácnostiam s platbami za vysoké ceny energií. Priemerná výška podpory bude v prepočte približne 600 eur. Uviedol to český premiér Petr Fiala po rokovaní vlády.Peking 25. augusta - Čína ohlásila nový balík stimulov na stabilizáciu ekonomiky. Štátna rada po svojom zasadnutí ohlásila dodatočných 300 miliárd CNY (asi 44 miliárd eur) na výstavbu infraštruktúry. Čína sa sústredí na tvorbu pracovných miest a bude presadzovať fiškálnu, menovú a hospodársku politiku tak, aby stabilizovala trh práce.Berlín 25. augusta - Nemecká ekonomika v 2. kvartáli prekvapivo vzrástla. Podporili ju súkromné aj verejné výdavky. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od apríla do konca júna medzikvartálne stúpol o 0,1 % po +0,8 % v 1. štvrťroku, revidoval svoj prvý odhad spolkový štatistický úrad Destatis. Štatistici vo svojom rýchlom odhade z konca júla počítali so stagnáciou ekonomiky.Washington 25. augusta - Ekonomika Spojených štátov zaznamenala v 2. štvrťroku miernejší pokles, než naznačovali predbežné údaje. Prispeli k tomu vyššie spotrebiteľské výdavky a export a miernejší než predpokladaný pokles výdavkov vlády. HDP Spojených štátov klesol v 2. štvrťroku na anualizovanej báze o 0,6 %, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo obchodu, ktoré zverejnilo svoj druhý odhad. V tom predchádzajúcom, zverejnenom koncom júla, ministerstvo stanovilo pokles na úrovni 0,9 %.Bonn 25. augusta - Nemeckí priemyselní odberatelia znížili spotrebu plynu minulý mesiac o viac než pätinu v porovnaní s priemerom za predchádzajúce štyri roky. Oproti vývoju v júni to zároveň predstavuje výrazné zrýchlenie redukcie spotreby. Poukázali na to najnovšie údaje Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví BNetzA.Praha 26. augusta - Česká republika ako predsednícka krajina Rady Európskej únie zvolá mimoriadne rokovanie Rady ministrov EÚ pre energetiku. Oznámil to v piatok na sociálnej sieti Twitter český premiér Petr Fiala. "Po dohode s Ursulou von der Leyenovou zvoláme ako predsednícka krajina EÚ urýchlené rokovanie Rady ministrov pre energetiku, ktoré sa bude venovať konkrétnym mimoriadnym opatreniam riešenia energetickej situácie," napísal Fiala.