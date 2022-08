Rastúce ceny elektriny spôsobili odliv ťažiarov kryptomien z Európy

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: getty images

dnes 17:11 -

Rastúce ceny energií v Európe nemajú podľa experta na krypto Igora Pauera, primárny vplyv na ochotu investovať do kryptomien a taktiež sa neodrážajú na cene kryptomien. Vzhľadom na fakt, že kryptomeny sú celosvetový fenomén, nastáva podľa neho iba "energetická arbitráž". "Ťažba sa presúva do lokalít s nízkou cenou energií, ako sú napríklad niektoré postsovietske republiky, alebo k dohode ťažiarov na optimalizáciu nákladov, napríklad umiestnením ťažobného kontajnera priamo pri solárnej farme alebo bioplynke a obídením distribučnej zložky ceny energie," uviedol.

Podľa riaditeľa najväčšieho českého obchodníka Bit.plus Martina Stránskeho sa s kryptomenami obchoduje rovnako ako pred rokom, kedy bola elektrina desaťkrát lacnejšia.

Po prepade v posledných mesiacoch sa podľa výkonného riaditeľa spoločnosti 2bminer.com Jakuba Hlavenky v súčasnosti zvyšuje záujem o investície do kryptomien a ich ťažby. „Registrujeme súčasne zvýšený dopyt po presune strojov do našich hostingov v Spojených arabských emirátoch alebo v USA, kde sú ceny energií stále veľmi nízke, pretože nie sú také citlivé na vojnu na Ukrajine. Súčasne z dôvodu rastúcich cien energií všeobecne sú odpájané menej výkonné stroje, takže vidíme pokles obtiažnosti ťažby. Je tu teda vysoký potenciál pri využití výkonných strojov a hostingov vo vybraných krajinách zarobiť na zvýšenej výťažnosti strojov," dodal.

Bitcoin by tak za súčasnej situácie mohli opäť začať ťažiť nadšenci na úkor veľkých ťažiarov. „S tým, ako by ťažiari postupne zatvárali ťažbu, by sa znižovala jej náročnosť a zvyšným ťažiarom by sa zvyšovala odmena. To by im zvýšilo výnos a vyrovnalo rastúcu cenu energií," uviedol hlavný analytik fondu p-hat Petr Hotovec. Cenu kryptomien by mohlo ovplyvniť správanie veľkých ťažiarov, ak by sa rozhodli predávať dlhodobo držané alebo práve vyťažené bitcoiny rýchlejšie ako doteraz, aby pokryli svoje náklady. To by teoreticky mohlo vyvolať tlak na pokles ceny, dodal.

Ťažbou kryptomien sa označuje proces, kedy je využívaný výpočtový výkon počítačov na riešenie zložitých matematických úloh, ktoré slúžia na potvrdzovanie kryptomenových transakcií. Za to dostávajú prevádzkovatelia týchto počítačov odmenu v podobe určitého množstva mincí danej kryptomeny, napríklad bitcoinu.

Cena bitcoinu sa za posledný rok znížila o viac ako polovicu na zhruba 21 600 dolárov a podobný pokles zaznamenalo aj éther. Veľkoobchodná cena elektriny sa zvýšila za posledný rok viac ako desaťnásobne. Investori hľadajú dno bitcoinu, pretože kryptomena stratila viac ako 60 % svojej hodnoty z historického maxima takmer 69 000 dolárov, ktoré dosiahla v novembri. V posledných mesiacoch boli z celého kryptotrhu vymazané takmer 2 bilióny dolárov.



Práve miera aktivity bitcoinových ťažiarov by mohla investorom poskytnúť "vodítko" o tom, kam sa digitálna mena bude uberať ďalej. Počas prepadov trhu môže znížená cena bitcoinu spôsobiť, že pre mnohých baníkov bude pokračovanie v prevádzke nerentabilné. Potom predajú nejaké bitcoiny, aby sa udržali nad vodou. Ale tiež vypínajú svoje ťažobné zariadenia, aby ušetrili peniaze. Stalo sa to pri poslednom prepade trhu a možno to demonštrovať pomocou „hash rate“, čo je miera výpočtovej sily používanej na ťažbu bitcoínov. Od polovice mája, keď sa na trhu skutočne objavil výpredaj, 30-dňový priemerný hash rate (priemerná mesačná hodnota) klesla o viac ako 7 % a v jednom bode zaznamenala 10 % pokles. To signalizovalo, že ťažiari vypínali svoje stroje. Hash rate, skúmaný rôznymi spôsobmi, využívajú kryptoinvestori, aby sa pokúsili zistiť, kedy by sa trh mohol dostať dole, pretože kapitulácia a otrasyťažiarov sú často spojené s neskorým štádiom bitcoinového cyklu.





„Historicky vzaté, kapitulácia na ťažobnom trhu mala tendenciu silne korešpondovať s celkovými dnami trhu,” povedal Matthew Kimmell, analytik digitálnych aktív spoločnosti CoinShares pre televíyiu CNBC.

Keď 30-dňový kĺzavý priemer pre hash rate klesne pod 60-dňový kĺzavý priemer, nazýva sa to medvedí kríž a signalizuje, že ťažiari vypínajú stroje. S týmito udalosťami sa zvyčajne spája výpredaj. Čím viac ťažiarov sa sťahuje z trhu, náročnosť ťažby bitcoinov sa znižuje, pretože je menšia konkurencia. V dôsledku zníženej konkurencie môže na trh opäť vstúpiť viac ťažiarov a môže dôjsť k oživeniu. „Zdá sa mi, že by sa pri rozhodovaní o investíciách nemalo spoliehať výlučne na túto metriku, ale určite môže byť užitočná, ak sa spojí s radom ďalších metrík a kvalitatívnych dôkazov,“ dodal Matthew Kimmell.