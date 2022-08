Laureát Nobelovej ceny za ekonómiu: V USA nevidí nič, čo by pripomínalo recesiu

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 17:54 -

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Richard Thaler povedal, že americká ekonomika vykazuje viac znakov sily ako slabosti. Autor knihy „Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness“ tiež uviedol, že tí, ktorí vyhlasujú infláciu za trvalú, sa možno unáhlili. „Nevidím nič, čo by pripomínalo recesiu. Máme rekordne nízku nezamestnanosť, rekordne veľa voľných pracovných miest. Vyzerá to ako silná ekonomika,“ povedal Thaler pre CNBC.

„Ekonomika rastie, len rastie o niečo pomalšie ako ceny. A to znamená, že reálny HDP o niečo klesol, ale myslím si, že je smiešne nazývať to recesiou,“ povedal. „Nie je to ako žiadna recesia, ktorú sme videli počas môjho dosť dlhého života.”

Hrubý domáci produkt USA alebo HDP sa v druhom štvrťroku medziročne znížil o 0,9 % po 1,6-% poklese v prvom štvrťroku. Dva po sebe idúce poklesy rastu HDP spĺňajú tradičnú definíciu recesie. Oficiálne Národný úrad pre ekonomický výskum vyhlasuje recesiu a expanziu a pravdepodobne nebude posudzovať príslušné obdobie niekoľko mesiacov.

Thaler, držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2017, je známy najmä svojou prácou v behaviorálnej ekonómii a vysvetlením takzvaného omylu „horúcich rúk“ vo filme „The Big Short“ z roku 2015. Vo svojich práchach sa zaoberá tým, ako ľudia robia rozhodnutia, ktoré sú podľa ekonomickej teórie zdanlivo iracionálne. V kniha, kde je spoluautorom, „Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness“ popisuje, ako to možno využiť na vytváranie lepších riešení verejnej politiky a „postrčiť“ ľudské správanie.

Inflačný výhľad

Na otázku o inflácii v USA, ktorá v júli medziročne vzrástla o 8,5 % , Thaler povedal: „Prebehla dlhá debata o tom, či bola inflácia prechodná alebo nie, a zdá sa, že tímový permanent vyhráva, aj keď si myslím, že možno vyhlasuje víťazstvo trochu príliš rýchlo.” Inflácia je miera zmeny cien v protiklade k vysokým cenám, poznamenal. „Aspoň niektoré z vysokých cien, ktoré pozorujeme, sú priamo spôsobené vojnou na Ukrajine alebo problémami dodávateľského reťazca z Číny. A dúfame, že oba tieto faktory sú dočasné,“ povedal. „Možno o rok budú na Ukrajine stále bojovať a v Číne bude stále Covid, ale dúfame, že to tak nebude a ak sa jeden alebo oba tieto problémy zmiernia, mohol by niektoré ceny klesnúť. “

Thaler sa zaoberal aj americkými mzdami, ktoré od 70. rokov stagnovali v porovnaní s produktivitou, ale v posledných dvoch štvrťrokoch zaznamenali prudký nárast v dôsledku napätého trhu práce, čo údajne vystrašilo Federálny rezervný systém z potenciálu špirály miezd a cien. „Keby som bol šéfom odborov, určite by som v budúcom roku žiadal o veľké zvýšenie, aby som svojim pracovníkom kompenzoval vyššie ceny, ktorým čelia,” povedal Thaler. „Povedal by som, že ak sa to raz stane, osobne by som tomu zatlieskal, pretože ľudia, ktorí dostávajú mzdy, čo nazývame mzdami, sú ľudia, ktorí zaostávajú za tým 1 % z hľadiska toho, koľko peňazí zarábajú,“ pokračoval. „Určite všade, kam idem, vidíte známky nedostatku pracovnej sily a ponuka a dopyt hovoria, že mzdy by sa mali zvyšovať. Nemôžem ísť do reštaurácie v USA, ktorá nemá na dverách nápis ‘Hľadá sa výpomoc’. Mzdy teda porastú a myslím si, že je to dobré.“