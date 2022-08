Pribudne 280 miest pre škôlkarov v Bratislavskom kraji

dnes 14:46 -

V hlavnom meste vznikne 280 nových miest pre deti v materských školách. Pribudnú v šiestich bratislavských mestských častiach, a to cez dotácie v hodnote vyše 1,6 milióna eur z výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Informovala o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).

Ide o škôlky, ktorých zriaďovateľom je obec alebo mesto. Vo výzve uspeli mestské časti Karlova Ves, Lamač, Petržalka, Rača, Ružinov a Staré Mesto. Z dotácií na regionálny rozvoj podporia šesť škôlok, a to MŠ Kolískova, MŠ na ulici Milana Šimečku, MŠ na Fedinovej, MŠ Tbiliská ulica, MŠ na Tomášikovej ulici a MŠ Heydukova.

"Viem presne, aké to je, keď rodič musí nastúpiť do práce, ale jeho dieťa nemá miesto v škôlke a keď chcete dať dieťa do súkromnej škôlky, tak niektorým rodinám to zhltne veľkú časť rozpočtu," zhodnotila Remišová. Uviedla, že v Bratislavskom kraji chýba viac ako 2000 miest pre deti.

"Keď sa pozrieme na úspešné krajiny, ktoré zvládajú lepšie demografickú krízu v Európskej únii, tak sú to najmä krajiny, ktoré majú plnohodnotnú a dobre vybudovanú, kvalitnú rodinnú infraštruktúru, napríklad jasle alebo škôlky, predškolské zariadenia tak, aby rodičia mali možnosť zladiť súkromný a pracovný život," doplnila.

MIRRI prišlo aj s prvou výzvou z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorá bola určená výlučne na rozširovanie kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji. Ide o eurofondový balík v hodnote 23 miliónov eur. Táto výzva je podľa ministerky v procese vyhodnocovania a má byť vyhodnotená v septembri. V rámci nej evidujú 53 žiadostí.

Celkovo sa na Slovensku z IROP v programovom období 2014 až 2020 investovalo do škôlok takmer 147 miliónov eur. Vďaka týmto eurofondom vzniklo 9734 nových miest a zmodernizovali sa zariadenia pre takmer 25.000 detí v škôlkach, uzavrelo ministerstvo.