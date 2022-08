Do konca roku by 1,4 mil. dôchodcov malo dostať pomoc od štátu

dnes 12:46 -

Približne 1,4 milióna poberateľov dôchodkov by malo do konca roku dostať finančnú pomoc od štátu. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii predseda Národnej rady SR Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (obaja Sme rodina) pri predstavení návrhu druhého balíka protiinflačnej finančnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľov.