Nepotrebujem vašu pomoc: Štyri dôvody, prečo sociálne dávky nedostávajú tí, ktorí sú na ne najviac odkázaní

Zdroj: voxeu

Foto: getty images

dnes 0:47 -

Všetky krajiny s vysokými príjmami a mnohé krajiny so strednými a nízkymi príjmami majú sociálne programy určené na pomoc jednotlivcom a rodinám s nízkymi príjmami s ich hotovosťou, bývaním, lekárskou starostlivosťou a inými potrebami. Krajiny, ktoré vyvinuli oficiálne merania podielu jednotlivcov v chudobe, často počítajú, koľkým ľuďom ich programy pomôžu dostať sa z chudoby. Problém, s ktorým sa však väčšina krajín stretla, je, že zlomok – často veľmi veľký – z týchto jednotlivcov a rodín, ktorí majú nárok na podporné programy, sa v skutočnosti nezaregistruje a dávky nepoberá.



Miera prijatia, definovaná ako percento jednotlivcov alebo rodín, ktorí majú nárok na program, ktorí sú tiež zapísaní a poberajú dávky, bola vypočítaná pre celý rad krajín. V prípade vzorky 20 krajín s vysokými príjmami, menej ako jedna pätina programov má mieru prijatia vyššiu ako 80 %. Takmer jedna štvrtina má mieru 40 % alebo nižšiu.







V prípade vzorky ôsmych krajín so stredným príjmom je miera využívania ešte nižšia, pričom asi dve pätiny sú na úrovni 40 % alebo menej a len 10 % nad 80 %. Pre niektoré krajiny s nižšími príjmami nie sú k dispozícii žiadne údaje, ale je známe, že miera prijatia je nízka v prípade troch najväčších a najznámejších programov: Dibao v Číne, Bolsa Familia v Brazílii a Mahatma Gandhi National Program záruky zamestnanosti na vidieku v Indii.







Vedci za nízkou využívanosťou programov vidia štyri hlavné dôvody.

Prvým z nich je nedostatok informácií o spôsobilosti, pretože sa zdá, že mnohí jednotlivci nevedia, že sú na poberanie dávok spôsobilí. Pravidlá oprávnenosti sú zložité a môže byť ťažké pochopiť, či sa vzťahujú na konkrétneho jednotlivca alebo rodinu. Jednotlivci s nízkou úrovňou vzdelania a gramotnosti môžu považovať pochopenie toho, či sú spôsobilí, za obzvlášť náročné.

Druhým dôvodom je, že mnohé programy majú náročné požiadavky na podávanie žiadostí o dávky, vyžadujú si viacnásobné návštevy úradu a mnohokrát vyžadujú dokladovanie príjmu, zárobkov, zamestnania, rodinnej situácie, majetkových pomerov, bankového účtu atď. Tieto bariéry sa môžu zdať obzvlášť neprekonateľné pre jednotlivcov, ktorí nemajú vzdelanie alebo schopnosti vysporiadať sa s byrokratickými požiadavkami.



Tretím dôvodom je to, čo sa všeobecne nazýva „stigma“ sociálnej starostlivosti. Ide o sociálnu averzia voči tomu, aby sa niekto stal príjemcom sociálnej pomoci. Niekedy to vyplýva z nedostatku osobnej sebaúcty a pocitov nehodnosti pri poberaní vládnych dávok, zatiaľ čo v iných prípadoch to môže byť preto, že príjem môže byť viditeľný alebo známy priateľom, rodine alebo iným v susedstve jednotlivcov alebo na sociálnej sieti. Niektoré štúdie naznačujú, že stigma je vyššia, keď je v susedstve alebo sieti jednotlivca len málo ďalších, ktorí sú tiež príjemcami, a naopak, nižšia, ak dávky poberá aj veľké množstvo iných ľudí.

Štvrtým dôvodom neuplatnenia je, že samotní úradníci môžu robiť chyby pri výpočte oprávnenosti,



Vedci sa v tohtoročnej štúdii zamerali na dôležitosť týchto rôznych faktorov. Aj keď je ťažké priradiť váhu rôznym dôvodom, všetky sa nakoniec zdajú byť dôležité pre rôzne programy. Množstvo štúdií uskutočnilo rozhovory s oprávnenými rodinami, ktoré sa priamo pýtali na dôvod neúčasti. Bežné odpovede sú „nedostatok vedomostí“, „nepotrebujem výhody, dokážem sa bez nich zaobísť“, „zabralo by to príliš veľa času“, „kancelárie sú príliš ďaleko“, „bolo by to ako žobranie“ a „nebolo by to dobré, keby sa o tom dozvedelo okolie“, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými teóriami. Niekoľko štúdií ukazuje, že časť z najchudobnejších rodín sa do programov nezapisuje, z dôvodu informačných bariér alebo administratívnej záťaže.







Mnohé štúdie poukazujú na dôležitosť nákladov na účasť, dokumentujúc, že prijatie programov súvisí s geografickým prístupom a záťažou pri podávaní žiadostí, dokumentujú, ako znižovanie prekážok účasť zvyšuje. Nedostatok informácií sa tiež ukázal ako dôležitá prekážka, pričom financovanie terénnych programov môže zvýšiť ich využívanie. V štúdii, ktorá oprávneným neprijímateľom ponúkla informácie o ich oprávnenosti, ako aj pomoc pri podávaní žiadostí o americký program Food Stamp, zistili, že sa zvýšilo využívanie programu, hoci sa zdá, že tí, ktorí ponuku využili, boli nakoniec menej v núdzi ako tí, ktorí sa ani tak nezapojili.



Určitú rolu tu zohrávajú aj behaviorálne faktory a kognitívne predsudky. V USA uskutočnili niekoľko experimentov zameraných na zvýšenie využívania kreditu na daň z príjmu, daňového kreditu, ktorý si vyžaduje podávanie daňových priznaní a nárokovanie si kreditu. Tieto experimenty testujú určitý typ „postrčenia“, čo znamená malé a lacné úsilie o zvýšenie informovanosti, povzbudenie k podávaniu daňových priznaní, pomoc pri podávaní žiadostí alebo v niektorých prípadoch zníženie stigmy. Zatiaľ čo niektoré z týchto experimentov mali iba mierne účinky, väčšina vykazuje malý alebo žiaden vplyv.

Čo by si politici mali vziať z tohto výskumu? Napríklad, že všeobecné uverejňovanie oznámení alebo hromadné zasielanie listov so štuchnutiami alebo inými nízkonákladovými zásahmi môže mať malý alebo žiadny vplyv na prijatie programu v populácii.

Propagačné kampane na podporu dostupnosti programu a aplikácie, hoci sú drahšie, budú mať pravdepodobnejší vplyv. Dôkazy o administratívnej záťaži komplexného určovania oprávnenosti a dávok sú veľmi silné. Toto zaťaženie možno znížiť zjednodušením formulárov žiadostí a recertifikácie a venovaním pozornosti úrovni vzdelania príjemcu v tomto procese. Zásadnejšie zníženie administratívnej záťaže si pravdepodobne vyžiada dodatočné vládne výdavky na zamestnancov a IT systémy (vrátane susedných „jednotných nákupných centier“), ktoré pomôžu žiadateľom a príjemcom včas vyhovieť.

Oslovenie najviac znevýhodnených rodín bude pravdepodobne náročné a bude si vyžadovať viac úsilia. Pomohlo by využitie existujúcich administratívnych daňových údajov a údajov o poberaní dávok na identifikáciu tých, ktorí sú pravdepodobne oprávnení dávky poberať, ale z nejakého dôvodu tak nerobia.