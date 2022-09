Analýza odborníkov: Majitelia psov viac riskujú, majitelia mačiek sú opatrnejší

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:36 -

Domáce zvieratá, najmä psy a mačky zohrávajú dôležitú úlohu v životoch desiatok miliónov ľudí. Pretože domáce zvieratá poskytujú pocit spoločnosti, mnohí ľudia zaobchádzajú so psami a mačkami ako s priateľmi a členmi rodiny. Je teda prirodzené, že sa pýtame, či na nás naši chlpatí priatelia majú vplyv, rovnako ako naši ľudskí priatelia a rodinní príslušníci. Nový výskum naznačuje, že áno.



Môj pes Midoo sa vždy chce ku mne pripojiť pri rôznych aktivitách a nikdy neváha ukázať svoje vzrušenie, keď sa ľudia objavia pri dverách. Naproti tomu moja mačka Mipom je ostražitejšia a podozrievavejšia, keď je v blízkosti cudzích ľudí, pričom si udržiava určitú vzdialenosť od ľudí. Zaujímalo by ma, či majú ich všeobecné dispozície nejaký vplyv na moje správanie alebo rozhodnutia, ktoré robím?

Toto sú otázky, na ktoré hľadala odpoveď v sérii 11 štúdií trojica vedcov, profesorov marketingu, Xiaojing Yang, Yuwei Jiang a Lei Jia.



Prvá dvojica štúdií sa zamerala na údaje o vlastníctve domácich zvierat v štátoch USA a porovnala ich s niekoľkými hrubými mierami podstupovania rizika. Zistili napríklad, že ľudia v štátoch s vyšším podielom majiteľov psov, ako je Severná Dakota, mali v roku 2020 vyššiu prevalenciu infekcií COVID-19 ako štáty s väčším počtom majiteľov mačiek, ako je Vermont. Hoci skontrolovali politickú orientáciu a ďalšie premenné, výsledky ukazujú iba koreláciu. Dôvodom, prečo sa zdá, že vlastníctvo psov súvisí s väčším počtom prípadov COVID-19, môže byť napríklad to, že majitelia psov viac riskujú – alebo jednoducho musia svojich miláčikov brať na prechádzky častejšie, čo znamená väčšiu expozíciu.



V inej štúdii vedci chceli získať údaje na individuálnej úrovni, a tak použili on-line prieskumný nástroj na nábor 145 majiteľov buď mačky alebo psa – nie oboch. Účastníkom dali pomyselných 2000 USD a požiadali ich, aby akúkoľvek časť z nich investovali buď do rizikového akciového fondu, alebo do konzervatívnejšieho podielového fondu. Majitelia psov, ktorí tvorili 53 % účastníkov, výrazne častejšie investovali do akcií a tiež riskovali viac peňazí ako majitelia mačiek.







Výsledky tejto štúdie mali tiež korelačný charakter. Takže v iných štúdiách sa odborníci snažili zdokumentovať kauzalitu. Napríklad požiadali 225 ľudí, aby si pozreli štyri tlačené reklamy s mačkou alebo psom a potom sa rozhodli, ako prideliť investíciu 2000 USD, ako v predchádzajúcej štúdii. Zistili, že psíčkari s väčšou pravdepodobnosťou investovali viac peňazí do akcií.



Ďalšia štúdia oslovila 283 študentov, žiadali od nich, aby si spomenuli na minulú skúsenosť s mačkou alebo psom. Potom si náhodne prečítali reklamu na masérsku firmu, ktorá buď zdôrazňovala, ako masáže zvyšujú metabolizmus, posilňujú imunitu a omladzujú telo – správy, ktorými psychológovia oslovujú ľudí hľadajúcich odmenu – alebo ako tíšia bolesti tela, zmierňujú napätie a znižujú stres – frázy, ktoré majú tendenciu lepšie pôsobiť na opatrných ľudí. Respondentom povedali, že spoločnosť ponúka darčekové karty v hodnote 50 dolárov niekoľkým účastníkom na základe toho, koľko by boli ochotní ponúknuť.







Študenti, ktorí si spomenuli na interakciu so psom, ponúkli výrazne vyššie cenové ponuky, keď boli vystavení reklamám orientovaným na odmenu, a nie reklamám s averziou k riziku. Naproti tomu tí, ktorí si spomenuli na mačku, ponúkli oveľa vyššie ponuky, keď videli reklamy zamerané na averziu k riziku.



Vedci tvrdia, že k týmto účinkom dochádza z dôvodu, že ľudia si vytvárajú mentálne asociácie stereotypných temperamentov a osobností domácich zvierat. Kým psy sú dychtivé, mačky sú skôr opatrné. Výsledkom je, že pri pomyslení na psa či mačku sa tieto asociácie dostanú do popredia a ovplyvňujú rozhodnutia a správanie, čo potvrdili štúdie.



Odborníci ešte plánujú preskúmať ďalšie možné účinky domácich miláčikov na rozhodnutia a správanie sa ľudí. Napríklad je možné, že interakcie so psami alebo mačkami môžu spôsobiť, že ľudia budú viac či menej ochotní prepadnäť väčšiemu konzumu. Chcú tiež preskúmať, či by interakcie s domácimi zvieratami mohli ovplyvniť tendenciu ľudí prispievať na charitatívne účely a zapájať sa do iných aktivít, ktoré majú priniesť prospech iným.