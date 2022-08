Odstrihnúť sa od ruského plynu: Plán Európy, ktorý by mohol fungovať

Zdroj: wired

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:18 -

Písal sa rok 1970. Západonemeckí politici a plynárenskí manažéri podpísali so Sovietskym zväzom prelomovú dohodu, ktorá formovala ďalšie polstoročie európskej energetickej politiky. Západné Nemecko prisľúbilo, že dodá ZSSR oceľové rúry, pričom výmenou za to Sovietsky zväz predĺži plynovod k hraniciam Západného Nemecka a začne pumpovať sovietsky plyn pod železnou oponou do západnej Európy. Obchodná dohoda bola jednou z foriem Ostpolitiky — širšej politiky rozmrazovania vzťahov medzi ZSSR a Západným Nemeckom, za ktorú vtedajší západonemecký kancelár Willy Brandt dostal v roku 1971 Nobelovu cenu za mier.



Brandt, ktorý zomrel v roku 1992, si možno ani nevedel predstaviť, ako sa títo dvaja bývalí nepriatelia dokážu spojiť. V čase znovuzjednotenia Nemecka v roku 1990 tvoril plyn zo ZSSR viac ako 30 percent spotreby plynu v krajine. Do roku 2021 Rusko dodávalo približne 40 percent zemného plynu Európskej únii, pričom niektoré menšie krajiny, ako napríklad Lotyšsko, sa pri dodávkach takmer úplne spoliehali na Rusko. Nemecko so svojím ťažkým oceliarskym priemyslom a plynovým vykurovaním sa spoliehalo na Rusko len o niečo menej ako polovicou svojej spotreby zemného plynu.



Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 odhalila hlboké trhliny v energetickej politike EÚ. Po sankciách EÚ voči Rusku, ruská štátom kontrolovaná energetická spoločnosť Gazprom oznámila, že znižuje vývoz plynu cez jeden zo svojich hlavných plynovodov na približne 20 percent kapacity. Podiel ruského plynu vstupujúceho do Európy klesol na 15 percent, čo stlačilo už aj tak nafúknuté ceny na nové maximá. V Spojenom kráľovstve, ktoré je citlivé na ceny plynu na medzinárodných trhoch, sa predpokladá, že priemerné účty za energiu dosiahnu takmer štvornásobok úrovne z januára 2019.







„Pre EÚ je dôležité uznať, že zvyšovanie tejto závislosti od Ruska bolo politickým zlyhaním,“ hovorí Ganna Gladkykhová, výskumníčka z Európskej aliancie pre energetický výskum. Kontinent teraz čelí dvom výzvam. Prvou je studená zima, alebo hneď niekoľko, so zásobami plynu na svojich limitoch, by mohla znamenať nútené výpadky prúdu a odstávky priemyslu. Druhou, že Európa musí znížiť svoju závislosť od ruského plynu, uzavrieť nové dohody s rôznymi dodávateľmi a zintenzívniť zavádzanie obnoviteľných zdrojov. Na konci tejto cesty sa Európa môže ocitnúť v novej ére energetickej bezpečnosti, kedy sa nemusí spoliehať na nepredvídateľného suseda na východe, ale s novou dynamikou, ktorá môže priniesť vlastné problémy.



Ale najskôr sa tam treba dopracovať.