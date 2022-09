Obraz priveľkej dražoby: Inflačná psychológia by mohla veci ešte zhoršiť

Zdroj: the conversation

Keďže svet zažíva úrovne inflácie, ktoré neboli zaznamenané od 80. rokov 20. storočia, centrálne banky sa ocitli v dvojakej roli. Na jednej strane vypúšťajú varovania pred nebezpečenstvom inflačnej špirály v štýle 70. rokov, na strane druhej prispievajú k vytvoreniu tejto špirále tým, že o nej hovoria.



Je to problém v ktorejkoľvek časti ekonomiky, kde očakávania ovplyvňujú výsledky.



Centrálne banky tvrdia, že sa obávajú návratu „inflačnej psychológie“ – v ktorej očakávania vysokej inflácie poháňajú vysokú infláciu.

Bank of International Settlements (centrálna banka centrálnych bánk) varovala vo svojej výročnej správe o hospodárstve za rok 2022:

Možno sa dostávame do bodu zlomu, za ktorým sa šíri a upevňuje inflačná psychológia. To by znamenalo zásadnú zmenu paradigmy.

Takéto varovania, známe ako „operácie s otvorenými ústami“, sú súčasťou súboru nástrojov centrálnych bankárov, pričom dúfajú, že ľudia budú dbať na hrozbu a zmiernia svoje výdavky, čím ešte viac popierajú potrebu bolestivo tupého nástroja zvyšovania úrokových sadzieb.



Na druhej strane samotný pojem inflačnej psychológie je viazaný na to, že ľudia sú emocionálni a nie nevyhnutne náchylní na „racionálne“ presviedčanie.

Inflácia, ktorej čelíme, je skutočná, spôsobená najmä nedostatkom dodávok v dôsledku COVID a ruskej invázie na Ukrajinu. To, ako na tieto veci reagujeme, buď poháňa alebo dusí ďalšiu infláciu.



Kognitívne ilúzie

Behaviorálni ekonómovia vedia, že hoci rastúce ceny nemusia byť problémom, pokiaľ všetky ceny a mzdy rastú rovnakým tempom, nominálne uvádzané ceny si všímame oveľa viac ako reálne (o infláciu očistené) ceny. Dokonca aj profesionáli sa správajú tak, ako keby najviac záležalo na nominálnych cenách. Úverové zmluvy napríklad zvyčajne nie sú indexované podľa inflácie, čo znamená, že skutočná hodnota toho, čo sa dlhuje, sa zvyčajne znižuje. V 20. rokoch 20. storočia to americký ekonóm Irving Fisher nazval „ilúziou peňazí“. Nositelia Nobelovej ceny Akerlof a Shiller ukázali, že tento fenomén je rozšírený.







Selektívne vnímanie

Zameranie sa na nominálne a nie skutočné hodnoty sa spája so selektívnym vnímaním. Zameriavame sa na to, na čom nám najviac záleží, preto zohľadňujeme najmä ceny a mzdy, ktoré poznáme najlepšie. Dokazujú to behaviorálne experimenty, ktoré ukazujú, že ženy sa skôr zameriavajú na cenu mlieka a muži na cenu piva a paliva. Ďalšou kognitívnou zaujatosťou je heuristika dostupnosti – mentálne skratky, ktoré robíme na posúdenie pravdepodobnosti budúcich udalostí. Tento jav prvýkrát identifikovali izraelskí psychológovia Daniel Kahneman a Amos Tversky. Ľudia majú tendenciu zveličovať pravdepodobnosť udalostí, ktoré si ľahko dokážu predstaviť, ako napríklad zabitie žralokom. Toľko diskusií o hrozbe inflácie a silné obrazy hyperinflácie môžu podobne ovplyvniť očakávania ľudí.



Očakávania a realita

V prieskume inflačných očakávaní dospel austrálsky Melbourne Institute k ročnej miere okolo 4 % v čase, keď bola skutočná inflácia okolo 2 %. Nedávno sa očakávania vyšplhali na 6,7 %, keď skutočná inflácia bola 6,1 %. Odvtedy, v júli a auguste, inflačné očakávania zaznamenané v prieskume klesli na 6,3 % v júli a 5,9 % v auguste. Ukazuje sa, že Austrálčania očakávajú pokles inflácie. Dá sa teda povedať, že v Austrálii sú očakávania spotrebiteľov v súlade s realitou, a nie nad ňou, ako to bolo tradične zvykom.



Svet by bol pre centrálne banky oveľa krajším, keby boli ľudia racionálni. No ale nie sú, ale momentálne (podľa toho, čo hovoria) sa nezdá, že by sa nechali uniesť.